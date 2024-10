Csütörtökön a délnyugati, nyugati tájak fölé kissé nedvesebb levegő kúszik be, ezért ott felhőkre és esőre is számítani kell, az ország keleti felén viszont zavartalan lesz a napsütés. Nyugat felől tovább növekszik, illetve - nagyjából a Duna vonaláig - meg is vastagszik a felhőzet, ami délutántól elkezd vékonyodni, szakadozni.

A keleti, északkeleti országrészben a pára- és ködfoltok feloszlása után még fátyolfelhős, majd a nap második felében már egyre inkább napos idő várható.

A Dunántúlon helyenként kisebb eső is előfordulhat.

A keleties szelet időnként élénk, Sopronnál erős széllökések is kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb. Késő estére 2 és 12 fok közé hűl le a levegő, a felhősebb Dunántúlon lesz az enyhébb idő - közölte a HungaroMet.

Pénteken a Dunától keletre sok-sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúlon viszont napközben többfelé megnövekszik a felhőzet, de csak néhol nyugaton, délnyugaton alakulhat ki átmeneti jelleggel kisebb eső. A keleti, délkeleti szél többfelé élénk, a Dunántúl északi felén helyenként erős lehet. Reggelre foltokban pára, köd képződhet. Hajnalban -2 és +9, délután 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.



Szombaton keleten, északkeleten számíthatunk zavartalan napsütésre, máshol elsősorban fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék sehol sem várható. A többfelé élénk keleti, délkeleti szélben délutánra 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő.

Vasárnap országszerte napos, csapadékmentes időben lesz részünk.

Helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Hétfőn már több felhő lesz felettünk, de csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Többfelé lehet párás, ködös a reggel. Délután 13-18 fokot mutathatnak a hőmérők - írta előrejelzésében az Időkép.