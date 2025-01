Igazi téliesre fordult az időjárásunk, csípős hidegekre ébredünk, ebben sok változás nem lesz, ma ismét borult idő várható, emellett többfelé kell ónos szitálásra, havas esőre és havazásra számítani. Az északi és a déli területek kivételével délután fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 4 fok körül alakul – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A Hungaromet figyelmeztetése szerint az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, a főváros és a Fertő-tó tágabb térségében korlátozottak maradhatnak a látási viszonyok.

A tartósan ködös tájakon, az Északi-középhegység, valamint a főváros, illetve az Észak-Alföld térségében, esetleg északnyugaton szintén átmeneti ónos eső várható.

Szombaton délnyugaton a köd néhol makacsabbul tarthatja magát, de a ország legnagyobb részén napos idő várható, majd délután fátyolfelhőzet vonul fel nyugatról, azonban számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható.

Vasárnap egy melegfront hatására megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt az északi, északkeleti tájakon csapadék is előfordulhat. Az eső mellett havas eső, hó is valószínű, de néhol átmeneti ónos eső sem zárható ki. A déli szél sokfelé megélénkül, főként a Dunántúlon meg is erősödik. Reggelre többnyire mínusz 7 és mínusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délután mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.