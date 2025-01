Szerdán napközben túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, estétől, késő estétől kezdhet el délnyugaton felszakadozni a felhőzet. Az ónos szitálás, hószállingózás, szitálás mellett a keleti, északkeleti országrészben kisebb havazás előfordulhat a kora délutáni órákig.

Szerdán este, csütörtökre virradó éjszaka újabb vegyes halmazállapotú csapadékzóna képződhet az ország felett, északon, északkeleten ismételten számítani lehet kisebb havazásra, melyet délnyugat felől majd fagyott eső, ónos eső, végül eső kezdhet el felváltani.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán estétől élénkülhet meg a Dunántúlon a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt -2 és +2 fok között alakul, de délnyugaton egy-két fokkal enyhébb lehet az idő. Késő este -3 és +2 fok közötti értékek valószínűek - közölte a HungaroMet.

Csütörtökön a Dunántúlon és délen a megélénkülő, megerősödő déli-délnyugati szél hatására egyre többfelé felszakad a hidegpárna, főként a Dunántúlon naposabb időszakok is lehetnek.

Az ország északi-északkeleti harmadán azonban még gyenge marad a légmozgás, így továbbra is szürke, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van kilátás. Csapadék délelőtt főként az ország keleti, északkeleti felén várható, az eső mellett északon-északkeleten ónos esőre, kezdetben néhol havazásra is számítani kell. Délutántól délen is többfelé eleredhet az eső. A csúcshőmérséklet az ország északi-északkeleti harmadán 0 és 5, máshol 6 és 14 fok között alakul, a Dunántúlon mérhetünk 10 fok fölötti maximumokat.



Pénteken már több helyen süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Eleinte északkeleten lehet párás, ködös a levegő. Kisebb eső, zápor az ország északkeleti harmadán fordulhat elő. A nyugatias szél északon megélénkülhet, néhol erős lökések előfordulhatnak. Napközben 3-11 fok valószínű.

Szombaton kezdetben több helyen képződhet pára, köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, amely főként északon tartósan megmaradhat. Máshol többnyire napos idő ígérkezik. A Dunántúlon élénk, erős lesz a délies szél. A csúcshőmérséklet a tartósan borongós, ködös tájakon 3 és 6, máshol 7 és 13 fok között alakul - olvasható az Időkép előrejelzésében.