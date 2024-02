Pénteken általában sok napsütésre számíthatunk, de északon felhősebb tájakkal is találkozhatunk. Említésre méltó csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon sokfelé megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik a délkeleti szél. Hajnalra többfelé pára, köd képződik. A legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +3 fok között alakul. Napközben 10 és 16 fok közé melegszik a levegő - írja előrejelzésében az Időkép.

Szombat reggelre több tájegységünkön is párássá, ködössé válhat a levegő, viszont délelőtt már sokfelé a napsütésé lehet a főszerep. Délután viszont nyugaton, északnyugaton beborul az ég, és a nyugati tájakon kisebb eső is kialakulhat. Gyenge, mérsékelt marad a szél. Délután 10-15 fokot mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap és hétfőn sok felhő lesz felettünk, csak helyenként süthet ki rövid időszakokra a nap. Elszórtan kisebb eső, zápor is kialakulhat. Vasárnap a Dunántúlon élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet, hétfőn pedig északkeleten lehet élénk az északias szél. Reggelente párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Vasárnap 6 és 15, hétfőn 6 és 13 fok között alakulhatnak a maximumok.