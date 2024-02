12 millió forintra bírságolta a fogyasztóvédelmi hivatal tavaly nyáron a Líra könyváruházat amiatt, hogy nem fóliázták le a Heartstopper című ifjúsági regény példányait. Nyáry Krisztián, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója akkor úgy nyilatkozott, hogy jogi lépéseket akarnak tenni, néhány hónappal később pedig meg is találták a fogást az ügyön.

Érvelésük alapjául a magyar közélet egyik legfurcsább vesszőhibáját használták fel, a bíróság által hivatkozott kormányrendelet szerint ugyanis

az olyan, homoszexualitást megjelenítő, gyermekeknek szóló termékek, mint amilyen a Heartstopper is a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban forgalmazható.

A szövegben viszont kimaradt a vessző az elkülönítve és a csak szavak között. A rendeletben szereplő mondat így azt jelenti, ha el van különítve a termék, akkor muszáj zárt csomagolásba tenni. Ha azonban nem különítik el, akkor nem is kell lefóliázni. A jegyzőkönyvek szerint a Líra nem is különítette el a könyveket – írja a hvg.hu.

„A vessző az vessző. A magyar nyelv szabályai legalább olyan köztudottak, mint maguk a társadalom jogviszonyait szabályozó jogszabályok. Nem volt a bíróságnak kétsége, hogy mit jelent a mondat, alternatív értelmezés nem merült fel” – indokolta a döntést a Fővárosi Törvényszék.

Emiatt nem is volt szükség arra, hogy azt mérlegeljék, népszerűsíti-e a homoszexualitást a könyv, vagy csupán megjeleníti azt. Nyáry Krisztiánék ügyvédje hozzátette, ha a hivatal munkatársai vették volna a fáradságot arra, hogy el is olvassák a könyvet, pontosan tudnák, hogy az nem tartalmaz propagandisztikus elemeket, csupán LMBTQ fiatalok élethelyzeteit mutatják be. A kreatív igazgató közösségi oldalán számolt be az ítéletről.