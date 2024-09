A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. július elejétől egy intézkedési hullámot indított el, melynek célja a H8-as és H9-es HÉV budapesti szakaszának ellenőrzése. Az összehangolt ellenőrzés kiterjed a HÉV budapesti szakaszán közlekedő szerelvényekre, megállókra, valamint az Örs vezér terére – számolt be a police.hu még augusztus elején.

Mint akkor közölték, a Budapesti Rendőr-főkapitányság célja, hogy visszaszorítsa a szabálysértések és a bűncselekmények számát, illetve ezek észlelése esetén a rendőrök megtegyék a szükséges intézkedéseket, elfogják az elkövetőket. További kiemelt cél, hogy a rendőrség fellépjen minden olyan magatartásformával szemben, melyek a bűncselekmény vagy szabálysértés kategóriáját ugyan nem érik el, de az utazóközönséget joggal zavarják. Bejelentették, hogy a szerelvényeken, a megállókban, valamint az Örs vezér téri végállomáson az elkövetkező időszakban is számítani kell a rendőri jelenlétre, ellenőrzésre.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a MÁV-HÉV Zrt. csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatóján arról számoltak be, hogy hogyan alakult az ellenőrzés és hogy az miképpen hatott a bejelentésekre.

A BRFK ebben az intézkedési hullámban együttműködik a Pest vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, a Készenéti Rendőrséggel, Polgárőrséggel, a MÁV-HÉV Zrt. rendészeti csoportjával és a kerületi önkormányzatok rendészetével, kiemelten a XVI. kerületi önkormányzattal – emlékeztetett a sajtótájékoztatón Csécsi Soma alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője. Ebben az együttműködésben a BRFK részéről nemcsak a kerületi rendőrkapitányságok állománya, hanem központi egységek is részt vesznek, így a X., XIV. és a XVI. kerületi rendőrkapitányság állománya mellett a közrendvédelmi főosztály erőit is bevonták az ellenőrzésbe.

+19 A HÉV-eken való rendőri jelenlét minimálisra csökkentette a bejelentések számát Fotó: Hartl Nagy Tamás / Economx

Az intézkedéshullám közel 2 hónapjáról elmondható, hogy a BRFK részéről több mint 700 rendőr vett részt az ellenőrzésekben, 4600 igazoltatást hajtottak végre, és 174 esetben fogtak el, vagy állítottak elő embereket. Az előállításokra bűncselekmény gyanúja miatt került sor, például kábítószerbirtoklás miatt. 37 esetben szabtak ki közigazgatási vagy helyszíni bírságot, amelyeknek az értéke meghaladta a több százezer forintot. A szóvivő arról is beszámolt, hogy a BRFK részéről az ellenőrzésen részt vesznek civil ruhás nyomozók is, akik a HÉV szerelvényre fel is szállnak.

Vannak olyan magatartásformák, amelyek nem számítanak szabálysértésnek és bűncselekménynek sem, viszont irritálják az utazóközönséget, ezért a rendőrség fontosnak tartja fellépni ezekkel a magatartásformákkal szemben is. A BRFK arra kér mindenkit, hogy ha szabálysértést vagy bűncselekményt észlel, hívják a 112-t.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről Beluzsárné Belicza Andrea alezredes, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitányi tanácsadója elmondta, hogy minden erővel azon vannak, hogy mind Kerepes, mind a Pest vármegyében élők biztonságát biztosítsák. Júliusban és augusztusban is folyamatosak voltak az akciók a BRFK-val, a MÁV biztonsági szolgálatával és a Polgárőrséggel is. Az elmúlt 2 hónapban növekedett a rendőri intézkedések száma, több mint a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről 1100 egyenruhás, 9 szolgálati kutyával vett részt ezekben a feladatokban. Az akcióban civil ruhás nyomozók is részt vettek – mondta.

A kábítószer kereskedelem is fókuszban van

Pest vármegyében nemcsak a HÉV szerelvényekre, illetve a megállókra fordítottak figyelmet, hanem a kábítószer kereskedelemre is fókuszáltak, ahogy a jövőben is fognak. A bűnügyi akciók kiemelt eredményeket hoztak, összességében a 2 hónap alatt 28 olyan eljárás indult Pest vármegyében, amelynek kábítószerbirtoklás volt az oka: több dílert is elfogtak, akik rengeteg vásárlóval rendelkeztek.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A kerepesi HÉV-vel kapcsolatban elmondta, hogy a bejelentések száma augusztusra nullára csökkent, mivel a közbiztonsági helyzet jelentősen javult. Hozzátette, hogy az akciók ősszel is folytatódni fognak.

„Az elmúlt másfél hónapban szinte minimálisra csökkent a bejelentések és az intézkedések száma, július 15-től jelentősen sikerült erősíteni a rendészeti jelenlétet a vonalakon” – mondta Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazgatója.

A júliusban még csak tervként szereplő testkamerás felszerelés a mai naptól megtörtént, a rendőrök mostantól a rendészeti kamerák segítségével látják el a feladataikat.

– jelentette be a MÁV-HÉV vezérigazgatója.