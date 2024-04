Az Energiaügyi Minisztérium április 5-én jelentette be, hogy júniustól olyan új otthonfelújítási támogatás érhető el, amelynek kritériumai között már az energiahatékonyság is szerepel. A júniusban induló programban azok az ingatlantulajdonosok igényelhetnek hatmillió forintos kamatmentes hitelt, akiknek 1990-nél korábban épült és gázhálózatra csatlakozott családi házuk van. A hitelhez egymillió forint önerőt kell felmutatni, a hatmillió forint részben vissza nem térítendő támogatás is: attól függően, hogy az ingatlan az ország melyik járásában van, 2,5–3,5 milliót elenged a hitelező. A hitel visszafizetésére nyolc év van, a havi törlesztője így 25–36 ezer forint lesz. Az Energiaügyi Minisztérium a REPowerEU keretből 109 milliárd forintot különített el az otthonfelújítási programra, ebből nagyjából 20 ezer ingatlan energetikai célú felújítása valósulhat meg.