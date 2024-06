Villámgyors minisztercsere történt hétfőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) élén: egy lapinterjúból derült ki, hogy a tárca eddigi vezetője, Csák János lemondott, utóda Hankó Balázs pedig nemsokkal ez után már miniszterként adott interjút.

Az eddig innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárként dolgozó új tárcavezető kedden tette le az Országgyűlésben hivatali esküjét, amit nem lehetett halasztani, mert a parlament legközelebb csak szeptemberben ül össze.

Hankó Balázs azonban csak a hónap végén veheti át elődjétől a tárcát.

A Magyar Közlönyben megjelent államfői határozat szerint:

az új miniszter július elsején lép hivatalba, államtitkári megbízatása alól június 30-ával mentették fel.

Csák János még csaknem három hétig miniszter marad, és a hivatalos lapnak ugyanebben a számában egyszerre 29 rendeletet tett közzé korábbi jogszabályok módosításáról.

Ezek azonban egy kivétellel egy-két szavas kiigazításokat tartalmaznak, elírásokat javítanak, rég megszűnt intézmények nevét törlik. Még egy 1975-ös, de ma is érvényes, a könyvtárak leltározásáról szóló miniszteri rendeletben is most vették észre, hogy egy évtizedek óta nem létező hivatalra utal az egyik mondat.

Úgy látszik tehát, hogy Csák János búcsúzóul átnézette az összes hatályos minisztériumi jogszabályt, és ahol bármilyen apró pontatlanságot találtak a szövegezésben, azt most egy lépésben helyretették - szúrta ki a közlönyben megjelenteket a hvg.hu.