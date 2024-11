November végén érkezhet a Covid elleni oltóanyag Magyarországra – közölte az ATV Híradóval a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az orvosok szerint nem lehet ennyit késlekedni, mert ha valaki beteg lesz, azt már nem lehet beoltani.

Szabó András, pécsi háziorvos elmondta, nagyon sok felső légúti fertőzöttel találkozik a rendelésein, de nem tud nagy különbséget tenni vírus és vírus között, hiszen már nem tesztelik a pácienseket a rendelőben, de az otthoni tesztelések alapján többeknek lett pozitív a Covid-tesztje.

Póta György, gyermekháziorvos elmondta, hogy a betegség a gyerekeket kiemelten érinti, naponta 20–30 beteg lázas, torokfájós, orrdugulásos tünetekkel jelentkezik nála. A legtöbben közülük covidosok, de szerencsére semmilyen szövődménnyel, mellékhatással nem jár.

Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója az InfoRádióban a megelőzésre hívta fel a figyelmet, szerinte az idősebb korosztályokat, a kockázati csoportokat meg kellene védeni a Covidtól.

amit most Magyarországon tesznek, annál sokkal többet tehetnének, és erre azért is szükség lenne, mert a Covid továbbra is sokkal gyakrabban okoz szövődményt, mint az influenza.