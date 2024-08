Egy II. kerületi csoportban fakadt ki az egyik lakó, mondván, hogy

mit lehet tenni azokkal a körülbelül 16-25 éves fiúkkal, akik vagy mindennap vagy minden második nap a Városmajor környéken durrogtatják a BMW-iket és 150km/órával mennek és driftelgetnek, majd megállnak a varosmajori benzinkútnál, raknak mind a 4 kocsiba még egy kis benzint majd tovább durrogtatnak.

A poszt szerzője azt állítja, hogy igyekezett a meggyőzés eszközét választani és jobb belátásra bírni az utcai versenyzőket, ám csak arcba röhögést kaptam és a kérdést, hogy nem vagyok-e esetleg irigy – írja.

Azt is írja, hogy a rendszám alapján próbált hatósági intézkedést kérni, láthatóan nem sok sikerrel.

A hozzászólásokból látszik, hogy a hölgy nincs egyedül a problémával, a BMW-s csapat régóta borzolja a kedélyeket a Körszállóként is ismert Hotel Budapest környékén. Több videót is felraktak az éjszakai randalírozókról, akik láthatólag semmilyen közlekedési szabályt nem tartanak be: sem a sebességkorlátozást, sem a kanyarodási szabályokat, sem pedig a kötelező haladási irányt. Ahogy a záróvonal jelenléte vagy a környékbeli társasházak nyugalma sem nagyon aggasztja őket. Egyedül talán a piros lámpának van némi tekintélye.

Az elmondások alapján feltételezhető, hogy a gyorsulgatás, kerékpörgetés már hetek, sőt hónapok óta rendszeres program lehet arrafelé.

Talán sokan emlékeznek rá (az itt driftelgetők talán még meg sem születtek akkor), de az ismert zenész, Császár Előd 1998. decemberében pontosan ezen az útszakaszon okozott balesetet a sárga BMW-jével, amelynek során egy 25 éves rendőrtiszt meghalt. Az akkori eset hatalmas közfelháborodást váltott ki, hiszen az egyéb komoly vádakból – kábítószerfogyasztás, biztosítás-visszadátumozás – semmit nem tudtak rábizonyítani azon kívül, hogy szabálytalanul, a szembe sávba áttérve közlekedett és megcsúszott.

Császár Előd akkor egy év felfüggesztett börtönbüntetéssel és 100 ezer forint pénzbüntetéssel megúszta, igaz a hazai zenei karrierje véget ért.

A friss poszthoz, (amit azóta úgy tűnik töröltek), Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is hozzászólt: arról tájékoztatott, hogy felkérte a kerületi rendőrkapitányságot a fokozott ellenőrzésre, illetve megnyugtatásként jelezte, hogy a közeli Pasaréti útra hamarosan megérkezik egy újabb Trafibox.