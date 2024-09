- A II. Kerületi Rendőrkapitánysággal és a BRFK Közlekedésrendészetével együtt éjszakánként folyamatos rendőri ellenőrzéssel próbáljuk megelőzni és megfékezni egyes polgártársaink jogszabálysértő magatartását, amellyel a közlekedésbiztonságot veszélyeztetik, illetve a kerület polgárainak pihenését gátolják az éjszakai időszakban - kezdi Facebook bejegyzését Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.

Nemrégiben az Economx is írta, hogy folyamatosan sorjáznak a lakossági panaszok és bejelentések a budai utcákban zajló éjszakai kerékcsikorgatásokról és illegális gyorsulásokról. Erről egy azóta törölt Facebook-poszt is született, több videóval illusztrálva, a polgármester pedig ígéretet tett arra, hogy lépések születnek.

Elmondása szerint azóta elindultak az éjszakai razziák:

– Az utóbbi időben néhány nagy teljesítményű gépjárművel rendelkező állampolgár úgy gondolta, hogy nagyon menő dolog éjszaka a városban letesztelni a „verdájuk” erejét és gyorsaságát. Hát nem az!

Azt írja, hogy kérte a kerületi rendőrkapitányságot, hogy a BRFK Közlekedésrendészetével közösen tegyenek meg mindent a II. Kerületi utak közlekedésbiztonsága és a lakók nyugalma érdekében: utóbbi éjszakák megannyi razziája révén helyszíni és közigazgatási bírságok tucatja lett az eredmény.

Őrsi Gergely hozzátette:

Addig nem lesz vége a rendőri ellenőrzéseknek, amíg meg nem szűnnek ezek a cselekmények!



Az ígéretek szerint az önkormányzat a már meglévő 7 db fix sebességmérő trafibox mellé a rendőrséggel együttműködve újabb eszközöket telepít.