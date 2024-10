- Péntek éjjel 11.45 tájban egy „aberrált hülye” szanaszét driftelte a Honvéd utca és Vöröskővár út torkolatában lévő füves területet - ezekkel a szavakkal panaszkodott valaki az egyik kerületi csoportban. Nem ez volt az első, hogy szóvá teszik a mostanában elharapózó randalírozást, amely valamiért a budai utcákra korlátozódik.

Korábban írtunk róla, hogy éjszakánként BMW-s bandák terrorizálják a belbudai Szilágyi Erzsébet fasort, a lakók pedig tehetetlenül nézik és hallgatják az éjszakai gyorsulási futamokat és a gumicsikorgatást.

Örsi Gergely, a kerület polgármester akkor azt ígérte, hogy az önkormányzat a tettek mezejére lép, és a rendőrség segítségével vet véget a felfordulásnak.

Arra kérte a kerületi rendőrkapitányságot, hogy a BRFK Közlekedésrendészetével közösen tegyenek meg mindent a II. Kerületi utak közlekedésbiztonsága és a lakók nyugalma érdekében: utóbbi éjszakák megannyi razziája révén helyszíni és közigazgatási bírságok tucatja lett az eredmény.

Az augusztus végi razzia-sorozat során tucatnyi önjelölt Verstappen futott a rendőrök ölébe a II. kerületben.

Nos, a legfrissebb panaszos posztból az derül ki, hogy azért nem mindenkit sikerült eltántorítani: legfeljebb kicsit kijjebb helyezték a versenypályát – a kerület szélére.

A felháborodás érthető, a kerékpörgetés nemcsak esztétikai kárt okoz hanem hatalmas lármát is – ráadásul pont amikor az ott élő családok élveznék a nyugalmat és aludnának. A szerző szerint amit a sofőr csinált az rendkívül veszélyes volt, nem kis eséllyel személyi sérüléssel járhatott volna, hiszen az úton is driftelgetett, ahol járókelők, autósok, biciklisek is járnak még kései órában is.

Határtalanul el vagyok keseredve, hogy vannak olyanok akik fittyet hánynak az alapvető normákra és viselkedési szokásokra



– írja a környéken lakó, aki hozzáteszi, hogy amikor a fekete színű autó végre elhajtott a Hidegkúti út irányába akkor egy komoly csattanás volt hallható.

Nem zárja ki azt sem, hogy a randalírozásnak végül baleset lett a vége.

A posztíró örülne, ha az illető a hét elején visszatérne és rendezné a kárt, amit csinált, továbbá megelőlegezte, hogy a rendszám birtokában feljelentést tesz a rendőrségen. Nyilván a méregtől vezérelve, azt is odaírta, hogy aki ráismer az illetőre, az szóljon, mert el kívánja kapni. Várja továbbá a II. kerület polgármester javaslatát, hogy miként lehetne ennek a jövőben gátat szabni.

Közben a további hozzászólók jelezték a Szilágyi Erzsébet fasorban, ahol nemrég még BMW-sek menőztek, most motorosok durrogtatnak bele jó néhányat az éjszakába. Ahogy a budai Fő utca - Bem tér és Csalogány utca közötti részét is újabban motoros és autós versenypályának nézik péntek és szombat esténként.