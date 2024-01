Karácsony Gergely járatritkításról szóló döntését Vitézy Dávid, a BKK egykori vezérigazgatója is kritizálta, majd arra szólította fel a főpolgármestert, hogy a lehető leghamarabb vonják vissza az intézkedést és még segítséget is ajánlott hozzá. Olyan járatritkítás ez, ami a főpolgármester szerint nem is az, de mégis, a BKK-vezér pedig menet közben elnézést is kért érte. Itt olvashat az ügy részleteiről >>>