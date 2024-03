Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A hosszú hétvégén is látogatható a budapesti Gyermekvasút. A húsvéti szünet mind a négy napján és az áprilisi hétvégeken is közlekedik a gőzös, sőt tavaszi szünidőben forgalomba kerül a C50-es kismozdony és a lillafüredi motorkocsi is. Utóbbi nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn délutánonként kétszer indul a végállomásokról – olvasható a MÁV oldalán.

Március közepétől vezették be a Gyermekvasút megnövekedett kirándulóforgalmat szolgáló hétvégi menetrendet, vagyis napközben a hagyományos személyvonatok már 40-50 percenként közlekednek. A tavaszias idő beköszöntével pedig a kilátókocsik is megjelennek a szerelvényeken.

A szünetben hosszabb az üzemidő

Március 28. csütörtöktől, a tavaszi szünet kezdetétől hosszabb lett a vasút üzemideje: munkanapokon Hűvösvölgyből 9:10 és 16:10 között, Széchenyihegyről 10:03 és 17:03 között óránként indulnak a vonatok. Nagypéntektől délután pedig Hűvösvölgyből 17 órakor, Széchenyihegyről 18:15-kor is indul egy-egy szerelvény.

Április 4-én és 5-én pedig a tavaly felújított zöld C50-es kismozdony indul nosztalgia útra. A Gyermekvasút hűvösvölgyi múzeuma csütörtöktől április 7-ig (vagyis a szünet végéig) mindennap látogatható.