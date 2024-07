A korábbi nyaralóeladási bumm után most kevesebben akarják eladni a hétvégi házaikat - derül ki az otpotthon.hu adataiból.

Tavaly júniushoz képest harmadával csökkent az eladó nyaralók száma,

az idei tavaszi szezonkezdéshez képest csak feleannyian értékesítenék a nyaralóikat.

Míg áprilisban az otpotthon.hu felületén 1382 nyaralót kínáltak eladásra, addig júniusban már csak 690-et.

A kínálat csökkenése az árakra is hatással volt:

a nyaralók átlagos négyzetméterára 2024-ben 9,5 százalékkal magasabb, mint tavaly,

ugyanakkor márciushoz képest (658 532 Ft/négyzetméter) valamennyivel csökkent a nyár közepére (631 095 Ft/négyzetméter).

Nehezebb ugyan, de azért egyáltalán nem lehetetlen nyaralót venni valamelyik kedvelt magyar üdülőhelyen.

A legtöbb hétvégi házat Siófok és Gárdony környékén hirdetik,

Ráckevén és a Balaton északi partján is meglehetősen sok eladó ingatlan van.

Országszerte átlagosan 52,3 millió forintot kérnek az eladók egy hétvégi házért: a legnépszerűbb helyeken ennyiért igencsak szerény állapotú faház kapható, és az sem a vízpart közelében.

Ahogy minden évben, idén is a Balatonnál a legdrágábbak az ingatlanok: 2023-hoz képest, - ha csak kis mértékben is - tovább drágultak, ahogy hadunk előre a nyárban, úgy emelkednek még tovább a balatoni nyaralók árai.

Siófokon például átlagosan 1,6 millió forintos négyzetméteráron kínálják a nyarlókat, ugyanez tavaly 1,2 millió forint volt.

Fonyódon 1,1 millió,

Balatonalmádiban pedig 1,4 millió forintos négyzetméterárat határoznak meg átlagosan az eladók.

Hasonlóan drágultak tavalyhoz képest a Duna-menti ingatlanok is, igaz, még mindig itt kell a legkevesebbet fizetni egy hétvégi házért. Ráckevén most átlagosan 657 ezer forintot kérnek az eladók négyzetméterenként, ami 3,5 százalékos áremelkedést jelent tavalyhoz képest.

Olcsóbban lehet viszont üdülőhöz jutni az Orfűi tavaknál, illetve a Velencei-tónál is. Orfűn nemcsak tavalyhoz képest, hanem idén hónapról hónapra is csökkent az ilyen típusú ingatlanok ára. Most átlagosan 45 millió forintért juthatunk itt nyaralóhoz az otpotthon.hu adatai alapján.

A Velencei-tónál Gárdonyban kínálják eladásra a legtöbb ingatlant, ráadásul itt is csökkentek évközben az árak. Most átlagosan 825 133 forintos négyzetméterárat határozott meg a kínálati oldal.

A legolcsóbb nyaralóövezet az országban továbbra is a Tisza-tó.

Bár 2023-hoz képest drágultak itt is a tó menti településeken az ingatlanok árai, még így is átlagosan 28,4 millió forintért hozzájuthatunk egy-egy hétvégi házhoz a térségben - olvasható a közleményben.