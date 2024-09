Két héttel a hivatali ideje lejárta előtt még kiválaszthatja Badacsonytomaj ősszel leköszönő első embere, hogy ki üzemeltesse a milliárdos uniós támogatással felújított étterem, a Tátika épületét.

Hiába kérte Badacsonytomaj júniusban megválasztott polgármestere, halasszák el két héttel az emblematikus Balaton-parti épület üzemeltetésére kiírt pályázat lezárását, mert így az új, októberben felálló testület dönthetne a hosszú távú szerződésről. A leköszönő városvezető, Krisztin N. László erre nem volt hajlandó, így a hátralévő hivatali idejében még ő zavarhatja le a tenderbontást és a tárgyalásokat a jelentkező vendéglátóipari vállalkozókkal.

A település hat éve kapott 2,4 milliárd forintos uniós támogatást a Tátika műemlék épületének felújítására, ám a projekt körül azóta egy szerteágazó hatósági nyomozás bontakozott ki.

Az augusztus 30-i utolsó képviselő-testületi ülésen a június elején vereséget szenvedő Krisztin N. László elismerte, hogy az előkészítő megbeszélésen az üzemeltetési pályázatról olyan „parázs vita” alakult ki, hogy a vele szemben a polgármesteri címet elnyerő Hartai Béla felállt a tárgyalóasztaltól.

Szomorú, hogy a múltkor csak úgy otthagytatok bennünket, igaz, hogy parázs viták voltak, de jó lett volna legalább az alapdolgokban megérteni egymást

– sajnálkozott a testületi ülésen a leköszönő polgármester.

A borászat kérdése

Júniusi voksoláson nyertes városvezető azt javasolta, hogy a szeptember 2-án meghirdetett pályázathoz ne szeptember 17-re, hanem 30-ra tűzzék ki a jelentkezések beküldési határidejét – írja a 24.hu

Hartai Béla elárulta: az elmúlt hetekben számos badacsonyi borásszal beszélt az épület hasznosításáról, és ők „szinte egyhangúlag” ellene voltak, hogy a felső szintből „sütizőt” alakítsanak ki. A politikus szerint az üzlethelyiséget az eredeti tervekben a borászoknak szánták.

Krisztin viszont azt hangoztatta, hogy a beruházást a jelenlegi testület „brusztolta végig”, ezért megvan minden tapasztalata ahhoz, hogy állást foglaljon a pályázattervezettel kapcsolatban

A leköszönő polgármester azt is közölte, az eddigi tapasztalatai szerint még a borhétre is nehéz összeszedni 10–15 borászt, ezért nem hiszi, hogy lenne közöttük bárki, aki pályázna a vendéglátóhely üzemeltetésére, sőt, azt sem látja biztosnak, hogy egyáltalán lesz majd jelentkező, aki elfogadja a kiírásban megfogalmazott feltételeket.

A Navracsics alá tartozó cég

A még hivatalban lévő városvezető elárulta: a pályázati kiírást jelentős részben a BTTF Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. készítette.

Ez a cég azután vette át a beruházás menedzselését, hogy az önkormányzat többéves csúszásba került, és majdnem elvesztette a 2018-ban elnyert, 2,4 milliárdos uniós támogatást.

A testület 2022-ben teljes egészében átadta a projektet a körzet országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor által irányított területfejlesztési és uniós források felhasználásáért felelős minisztérium alá tartozó BTTF-nek.

Az állami zrt. tavaly fejezte be az építkezést, a nyárra pedig a La Téne nevű helyi, desszertekkel és a kávéspecialitásokkal foglalkozó vállalkozással kötött megállapodást az ideiglenes üzemeltetésre, ami a napokban járt le – a pályázat kiírását a Krisztin vezette testület megszavazta, Hartai Béla, leendő polgármester tartózkodott.

Korrupciós botrány

Az uniós támogatást a szabálytalan felhasználás gyanúja miatt összesen négy hatóság vizsgálódott már a Tátika felújítására szánt forrásokkal kapcsolatban. A badacsonytomaji turisztikai GINOP-projekt ügyében

A KD 2020-ban pénzbírságot szabott ki az önkormányzatra az uniós támogatás törvénysértő kezelése miatt. Akkor a polgármester 61,7 millió forintot osztott szét – a jegyző és a városházi alkalmazottaknak – szabálytalanul projektmenedzseri tevékenység címén. Ezenfelül

az OLAF házkutatást tartott,

a NAV pedig jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása vétség alapos gyanúja miatt számos gyanúsítást is közölt az ügyben.

Idén februárban a badacsonytomaji önkormányzat dolgozóit is kihallgatták az adónyomozók. Az adóhatóság tucatnyi városházi alkalmazottat idézett be a veszprémi központba, akiket rögtön rabosítottak is.