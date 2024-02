Évről évre csökken a lefejt tejet leadó kismamák száma: 11 éve 86 ezer litert adtak le, ehhez képest 2023-ban már csak 16 ezret. Csupán 2017-ben volt pozitív elmozdulás, amikor a kormány 1800 forintról 2700-ra emelte az átvételi árat – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból. Ezért bízik a Belügyminisztérium most is abban, hogy az áremelés segíthet. Egyszerre 8 deciliter tejet lehet leadni naponta, ez azt jelenti, hogy 30 nap alatt 84 ezer forintot kereshet egy kismama – írja az Index az RTL Híradó nyomán.

Tavaly a 16 ezer liter anyatejért összesen 43,3 millió forint támogatást fizettek ki a kismamáknak. Ez az összeg 11 éve 160,9 millió forint volt és a 2017-es évet leszámítva folyamatosan csökkent.

Azoknak a kismamáknak jár az anyatej, akik nem tudják a saját anyatejükkel táplálni a kisbabájukat, nekik az orvos írhatja fel receptre. Azonban ez nem minden esetben lehetséges, van olyan országrész, ahol a begyűjtéshez szükséges állomás sem létezik. A gyűjtőállomások kórházakban vagy önkormányzatok által fenntartott intézményekben működhetnek, és a Belügyminisztérium működteti azokat, jelenleg összesen 456 millió forintos keretből.

Ezért csökken a tejadók száma

Az RTL-nek egy névtelenséget kérő védőnő elmondta, hogy sokan azért nem adnak tejet, mert túl körülményesnek tartják a vizsgálatokat, holott a kórházak rugalmasak és segítőkészek az ügyben, hamar elvégzik a szükséges ellenőrzéseket: székletvizsgálatot, tüdőszűrő-vizsgálatot, valamint a vérvételt is a HIV-ellenanyag-vizsgálathoz. Az anyáknak csak egyszer kell megjelenniük.

Tejleadó kismamákat is megkérdezett az RTL, szerintük a rendszer működőképes, inkább a szolidaritás hiányzik. Pedig a rendszeren belül lehet direkt donációt alkalmazni, így akár ismerős is megkaphatja a tejet. Sokan pedig bizalmatlanok, azt gondolják, nem megbízható helyről kapnak anyatejet, hanem például alkoholista anyákét kapják meg, akik így akarnak pénzhez jutni. Miközben a valóságban mikrobiológiailag tesztelik az anyatejet és pasztörizálják is.

Az anyatej feketepiaca: a Facebook

A kismamák sokszor Facebook-csoportokban árulják a tejüket, nagyjából 1500 forint/liter árról indul, és olyan 3 ezres literárig lehet eladni. A hírportál érdekességként megjegyzi, hogy rengeteg testépítő is keresi az anyatejet legjobb fehérjeforrásként.

A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy hiányzik egy jól átgondolt marketingkampány. A Belügyminisztérium szerint „a családügyi és az egészségügyi szakterület folyamatosan vizsgálja, milyen módon támogathatók, ösztönözhetők az édesanyák a szoptatás megkezdésében és folytatásában, valamint hogyan biztosítható, hogy rászoruló csecsemők anyatejhez jussanak, amennyiben a szoptatás valamilyen ok miatt nem lehetséges. Ez a munka a 2018-ban indított Családbarát Szülészet Programhoz kapcsolódik, és alkalmanként kampányeseményekkel is bővül.”

Magyarországon azonban jelenleg az anyatejet leadók száma és az erre költött adóforintok csökkenő tendenciát mutatnak, a tápszereké növekvőt. 2010-ben a NEAK adatai szerint összesen 5,5 milliárd forintot költött erre az állam, 2022 decembere és 2023 novembere között viszont ennek több mint dupláját, 12,4 milliárd forintot.