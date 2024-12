Magyarországon illegálisak az abortusztabletták, így sokan inkább a postai úton, külföldről beszerezhető gyógyszerekhez, illetve az országon kívüli beavatkozásokhoz folyamodnak.

Ilyen például a Women on Web (WoW) kanadai nemzetközi nonprofit szervezet is, amely a WHO által alapvető gyógyszerek listájára sorolt mifepriszton, illetve mizoprosztol tablettákat kínál. Áraik 70-90 euró (28-36 ezer forint) között mozognak (szállítási országtól függően), ezzel elérve, hogy a szegényebb régiókban élők, az ukrán menekültek, vagy éppen a lengyel nők is hozzájuthassanak a gyógyszerekhez – írja a More to her Story.

Sok nő egyébként azért fordul inkább a tablettás abortuszhoz a műtéti beavatkozás helyett, mert félnek a beavatkozás utáni komplikációktól, például meddőségtől.

A WoW honlapja szerint Magyarországon 2021 és 2023 között 40 százalékkal nőtt a megrendeléseik száma. Ennek hátterében áll például az országban 2022-ben bevezetett úgynevezett „szívhangrendelet” is, amely előírja, hogy a beavatkozás előtt a nőnek meg kell tekinteni a magzat életfunkcióit, amely plusz bürokratikus, illetve érzelmi kihívásokat jelent. A szervezet adatai szerint azonban a korlátozás nem csökkenti a beavatkozások számát, a nők csupán gyakrabban fordulnak az internetes megoldásokhoz.

Magyarországon a műtéti abortusz 12 hétig legális, a gyógyszeres (tablettás) beavatkozás azonban 2012 óta illegális az országban.

A magyar kormányzat régóta a növekvő születési rátát szorgalmazza, például pénzügyi segítség nyújtással a családalapító szülők számára, de az abortuszkorlátozások is ennek a tervnek képezik a részét

– mondta el Les Krisztina, a Patent, a nők jogait és az abortuszhoz való hozzáférést védő szervezet szociális munkása.

A jelenlegi szabályok szerint a terhesség megszakítása előtt a nőknek két tanácsadáson kell részt venniük, amelyek során a szakemberek törvényileg kötelesek lebeszélni őket a beavatkozásról, illetve egy orvosi látogatás során kötelesek megtekinteni a magzat életjeleit. A páciensek ezután kapnak helyet egy állami kórházban, ahol elvégzik a műtéti abortuszt. A hosszadalmas eljárásnak köszönhetően a legális 12.hét egyre közelebb kerül, hiszen a rendelet értelmében a beavatkozásnak meg kell történnie a 84 napig bezárólag, vagyis maga a terhességmegszakításra beadott igény még nem garantál semmit.

Az állami műtét alapvetően több mint 45 ezer forintba kerül, ha nincsen valamilyen kedvezményre jogosító dokumentuma (kiskorú, szociális intézményben él, a terhesség bűncselekmény következménye stb.) a páciensnek - olvasható a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) honlapján.

2023 óta hetente több tucat magyar nő utazik Ausztriába, hogy gyógyszeres abortuszhoz folyamodjon. Maga az utazás és a beavatkozás 500 euróba (200 ezer forint) is kerülhet, amely megfele egy átlagos budapesti havi lakbérnek.

A terhességmegszakító gyógyszerek megrendelése is illegálisnak minősül Magyarországon, így a tablettát a hatóságok lefoglalhatják, illetve pénzbírságot szabhatnak ki.

Magát a WoW weboldalát nem tudja egyébként korlátozni a magyar kormány, hiszen származási országában Kanadában legális. Ezenfelül a More to Her Story által megkeresett női szervezetek egyike sem tudott olyan jogi esetről, amely olyan nők ellen indult volna, akik abortusztablettát rendeltek.