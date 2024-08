Nem segítette a befektetői hangulatot a nemzetközi tőzsdéken a hír, amely szerint a Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathaway egy csomó Apple részvénytől szabadult meg az utóbbi időben. A társaság szombaton közzétett bejelentése szerint a második negyedévben több mint 50 milliárd dollárral 84,2 milliárd dollárra csökkentette az Apple-ben lévő pozícióját, és ezen egyébként tetemes nyereséget is realizált.

A Financial Times számításai szerint nagyjából 390 millió Apple-részvényt értékesített a befektetési holding, ez részvénycsomagjának körülbelül a felét jelenti. Persze nem csak Apple, hanem más részvényeket is értékesítettek a negyedév során, és ezeken összesítve 47,2 milliárd dollár adózás utáni eredményt értek el.

A részvényeladásoknak köszönhetően a Berkshire készpénzállománya rekord magasra, 277 milliárd dollárra hízott, ami 88 milliárd dollárral több az előző negyedévhez képest. A holding egyébként tavaly év végén kezdte el leépíteni az Apple-ben meglévő részesedését és ez a folyamat az első negyedévben felgyorsult.

Warren Buffett és korábbi, azóta elhunyt befektetőtársa, Charlie Munger hosszú éveken keresztül óvakodtak a technológiai szektorba történő befektetésektől, és ezen utólag sajnálkoztak is. Beismerték, hogy lemaradtak olyan lehetőségekről, mint például a Google részvények vásárlása és ha bele is nyúltak a szektorba, akkor azt nem jó érzékkel tették, elég sikertelen volt például a 2011-es IBM vételük is.

Majd 2016-ban minden megváltozott, amikor Warren Buffették elkezdtek Apple részvényeket vásárolni, és az évek során összesen mintegy 40 milliárd dollárt költöttek el ilyen célra, amely busásan megtérült. A brit pénzügyi lap számításai szerint a részesedés az évek során összesen 800 százalékos hozamot termelt.

A jó ideje tartó eladások ellenére Warren Buffett tavasszal a Berkshire közgyűlésén még úgy nyilatkozott, hogy az Apple hosszú távon is stratégiai befektetéseik között szerepel majd. Ilyenből jó pár van a Berkshire portfóliójában, kezdve a Geico biztosítótársaságtól a Coca Colán keresztül az AmEx-ig.

Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a részvénypiacok értékeltsége alapján tovább szeretnék építeni a holding készpénzállományát. Ez persze nem meglepő, hiszen a készpénz, valamint az azzal egyenértékű eszközök hozama a Fed elmúlt években végrehajtott kamatemeléseinek köszönhetően jó magasra kúszott fel, és az egyszerű diszkontkincstárjegyek vásárlásával is 4 százalék feletti hozam érhető el: 3 hónapos lejárat esetén ez akár az 5 százalékot is meghaladja. A Berkshire a második negyedévben 2,6 milliárd dollár kamatbevételre tett szert, az elmúlt évben pedig 8 milliárd dollárra. Ez több, mint a 285 milliárd dolláros részvényportfóliójából származó 5,4 milliárd dolláros osztalékbevétel.

A mostani részvényeladások ugyan lehetnek egyszerű technikai lépések, azonban rávilágítanak arra a tényre, hogy az amerikai részvénypiac drasztikusan túlértékeltnek tekinthető az úgynevezett Buffett indikátor alapján.

Warren Buffett szerint ugyanis a részvénypiac értékeltségét egy egyszerű mérőszámmal érdemes mérni, nevezetesen azzal, hogy a teljes részvénypiaci kapitalizáció – tehát a vállalatok tőzsdei árfolyamok alapján számolt összértéke – hányszorosa az amerikai GDP-nek. Ha ez a hányados sokkal gyorsabban növekszik, mint a gazdaság maga, akkor valószínűleg túlértékeltek a részvények. Ez a múlt héten meghaladta a 212 százalékot, ami közel van mindenkori, 2022-ben elért csúcsához.