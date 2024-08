Hiába nyitott 2 százalékos emelkedéssel a BUX, nem sokáig tartott ki a vételi erő a hazai tőzsdén, délre szinte a hétfői záróértékre ereszkedett vissza a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe.

A forgalom az OTP-ben ezúttal is átlag feletti, meghaladja a 7 milliárd forintot. Itt 17 700 forintig vitte a reggeli lendület a papírt, ahonnan lefordult a kurzus, jelenleg mínusz 0,4 százalékon áll.

A Richter még 1 százalékos pluszban van, ami nem túl sok, ahhoz képest, hogy a vártnál jobb negyedéves számokról jelentett kedd reggel a gyógyszergyártó.

A vezető európai tőzsdeindexek lényegében a hétfői záróérték közelében toporognak, ilyen tekintetben a BUX együtt mozog a főbb piacokkal.

A helyzet úgy áll, hogy a fél világ az amerikai határidős indexeket figyeli, az ott látottakat követik a piacok. Reggel még 1-1,3 százalékos nyitást jeleztek előre a futures indexek, most viszont már nem ennyire derűs a kép, jó esetben 0,5-0,7 százalékos emelkedéssel nyithatnak az indexek, ami korrekciónak is csak jóindulattal nevezhető a hétfői 2,6-3 százalékos zuhanáshoz képest.

Nem jó jel a dollár erősödése sem, ilyenkor a feltörekvő piaci tőzsdék és devizák nem igazán tudnak jól szerepelni. Egyébként a dollár azért korrigálhat, mert a tegnapi ISM feldogozóipari index adat arra utalt, még sincs recesszióban az amerikai gazdaság, és talán félre lehet tenni a rendkívüli Fed-kamatcsökkentés forgatókönyvét.

Egyébként a magyar fizetőeszköz továbbra is állja a sarat, az euró-forint keresztárfolyam 397,6 körül ingadozik. A bitcoin 1 százalékkal esik tovább, jelenleg 55 ezer dollár körül mozog a token árfolyama. A nyersanyagoknál is a szokottnál nagyobb mozgások figyelhetők meg, az arany 0,4 százalékkal drágult, és felfele tartanak a nyersolaj jegyzésárak is.

Hiába jött kedvező makrogazdasági adat (ISM szolgáltatói BMI), az aggodalmak nem szűntek meg – írta az Erste Marketen Miró József vezető elemző – hozzátéve, a hétfőihez hasonló nagy forgalmú esések komoly nyomot hagynak az árfolyamgrafikonokon, amit nehéz és hosszabb folyamat lesz kiheverni.