Indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon. Pénteken nyereséggel zártak a vezető tőzsdék és a hetet is egy-két százalékos emelkedéssel fejezték be.

Az összeurópai STOXX 600 index 0,32 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,21 százalék csökkenéssel kezdte a hétfői kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,29 százalékos,

a frankfurti DAX index 0,32 százalékos,

a CAC 40 index Párizsban 0,25 százalékos veszteséggel nyitott.

A milánói FTSE MIB index 0,26 százalékkal,

a madridi IBEX 35 index 0,11 százalékkal kezdett alacsonyabban.

Az európai piacokon a befektetők a vezető központi bankok e heti monetáris politikai döntéseire várnak. Az amerikai jegybank várhatóan szerdán kamatcsökkentést jelent be, és a piacok jelenleg egy nagyobb, 50 bázispontos csökkentést tartanak valószínűbbnek. Továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy a Bank of England csütörtökön ismét csökkenti, vagy változatlanul hagyja a kamatokat. Piacbefolyásoló hatással lehet hétfőn az augusztusi végleges olasz infláció, valamint a második negyedévi euróövezeti bérnövekedési adatok közzététele.

Az olaj ára az elmúlt heti mintegy egy százalékos nyereség után hétfőn tovább emelkedett. Az európai kereskedési idő kezdetén a WTI 0,37 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 68,90 dolláron, a Brent ára pedig 0,44 százalékkal ment feljebb 71,62 dollárra.

Az arany ára rekordot dönt, unciánként 2590 dollár felé halad. A spot jegyzés 2578,50 dollárnál tart 0,78 százalékos napi emelkedéssel.

A dollár árfolyamát a nagyobb Fed-kamatcsökkentés felé hajló piaci becslések szorítják egyre lejjebb, immár a harmadik napja. A dollárindex 100,73 ponton áll 0,38 százalék napi csökkenéssel. Az euró jegyzése 0,34 százalékkal erősödött 1,1111 dollárra.