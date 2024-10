Hiába emelkedett az elmúlt napokban négyszáz forint fölé az euró árfolyama a forinttal szemben, egy friss elemzés szerint a magyar deviza ennél drasztikusabb leértékelődése is indokolt lehet. A Bank of America szakértőinek elméleti árfolyammodellje szerint a forint jelenleg 7,3 százalékkal van túlértékelve az euróval szemben. Mivel az elemzést már 400 forint közeli euróárfolyamnál adta ki a befektetési bank, ebből az következik, hogy a modell 430 forint körüli keresztárfolyamot látna indokoltnak.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy emiatt automatikusan tovább gyengülne a magyar deviza, azonban nem jó jel, hogy az amúgy a piaci folyamatokat elég jól előrejelző szakértőgárdával rendelkező befektetési bank ügyfelei a feltörekvő piaci devizákon belül a forint kilátásairól kapnak kedvezőtlen információkat.

A Bank of America által alkalmazott módszerrel, az úgynevezett „Behavioral Equilibrium Exchange Rate” (nagyjából “Viselkedési Egyensúlyi Árfolyam”) modellel határozták meg a feltörekvő piaci devizák elméleti értékét. A modellben elsősorban az amerikai gazdaság fundamentumait, külkereskedelmi egyenlegét hasonlítják össze az adott országéval, figyelembe veszik a felhalmozott készleteket, azok várható változását, az inflációs várakozások eltérését, a kamatszinteket és számos más egyéb tényezőt is. A klasszikus modellhez képest a Bank of Americánál a modellbe igyekeztek bevonni a kínai gazdaság várható teljesítményét is, mivel az a hitelkínálattól kezdve a nyersanyagok iránti keresletig egy csomó csatornán keresztül visszahat a feltörekvő piaci folyamatokra. De persze az amerikai monetáris politika várható alakulásával is számolnak.

Az euró forinttal szembeni árfolyama Kép: Economx, stooq.com

A modellt azért kedvelik a bank szakértői, mivel az szerintük jobb előrejelzést ad a devizaárfolyamok várható alakulására 3-6 hónapos időtávon, mint a hagyományos, vásárlóerő-paritáson alapuló számítások. Utóbbiak ugyanis gyakran nem, vagy csak részben veszik észre a devizapiacokat mozgató ciklikus trendeket.

A legnagyobb gond a forinttal szerintük, hogy a magyar és az eurókamatok között jelentősen csökkent a különbség (a Magyar Nemzeti Bank már jelentősen csökkentette a kamatokat, miközben az Európai Központi Banknál alig mozdult a kamatszint) és a magyar termelékenység növekedése stagnált. A forint viszont eddig nem tudott ennek megfelelően átértékelődni. Úgy látják, az MNB rövid távon valószínűleg monetáris politikájával támogatni fogja a forintot, azonban 2025-ben jelentősebb kockázati felárat kezdhet el beárazni a piac a közelgő választások monetáris és költségvetési bizonytalanságai miatt.

A Bank of Americánál egyébként nem látják egyértelműen borúsnak a forint jövőjét. Ennek oka, hogy összességében a feltörekvő piaci devizák modelljük szerint majd 5 százalékkal alulértékeltek a dollárral szemben és ez teret adhat azok erősödésének az év végéig. A feltörekvő piaci devizákat támogatja, hogy az Amerikával szembeni külkereskedelmi egyenlegük javulhat, miközben az amerikai jegybank lazít a monetáris politikán. Komoly kockázatot jelenthet azonban számukra, ha az Egyesült Államok tovább szigorít a külkereskedelmi korlátozásokon, vagy ha az amerikai gazdaság a vártnál drasztikusabban lassul az elmúlt két év magas kamatszintjének következtében. De a kínai gazdaság tartós gyengesége is veszélyeztetheti őket.

A forint túlértékeltségének így valószínűleg az lesz a következménye, hogy ha be is következik a feltörekvő piaci devizáknál egy erősödési hullám az év végéig, a magyar deviza ebben jóval kisebb mértékben vehet részt, mint például a cseh korona, vagy a lengyel zloty.