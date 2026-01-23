Majdnem 20 évet kellett rá várni, de a jelek szerint megérte, pénteken rekord szintre emelkedett a Mol-részvények árfolyama. Ez még csak napon belüli maximum (3922 forint), de ha nem történik a pénteki kereskedésben váratlan lejtmenet a Mol-papírok piacán, akkor a történelmi záróár is megdőlhet, ehhez 3876 forint feletti záróárfolyam szükséges.
Ilyen magas szinten 2007. szeptemberében járt a Mol árfolyama. A rá következő két évben tomboló pénzügyi világválság azonban az olajtársaság részvényeit sem kímélte, a jegyzés egészen 1000 forintig csúszott vissza.
Az elmúlt 15 évben pedig 2000-3000 forint között ingadozott az árfolyam, az olajtársaság befektetőnek azonban így sem lehetett okuk panaszra, hiszen szinte minden évben gáláns osztalékban részesültek.
Csütörtökön közel 6 százalékkal nőtt a Mol-papírok árfolyama, egyrészt a javuló globális tőkepiaci hangulatnak, másrészt a NIS-akvizíciós sztorinak köszönhetően. Ráadásul ismét működik a béketrade, pénteken amerikai-ukrán-orosz egyeztetésre kerül sor, Szaúd-Arábiában.
A jelenlegi árfolyam alapján a Molt 3122 milliárd forintra árazza a piac.
Moszkvában örülnek a Mol-ügyletnek – Lavrov szerint minden a terv szerint alakulA Krím pontosan olyan biztonsági jelentőségű Oroszország számára, mint Grönland az Egyesült Államoknak – mondja az orosz külügyminiszter, miközben elégedetten beszélt a Mol és a Gazprom közti olajüzletről is, amely szerinte Moszkva számára kedvezően zárult.
