Majdnem 20 évet kellett rá várni, de a jelek szerint megérte, pénteken rekord szintre emelkedett a Mol-részvények árfolyama. Ez még csak napon belüli maximum (3922 forint), de ha nem történik a pénteki kereskedésben váratlan lejtmenet a Mol-papírok piacán, akkor a történelmi záróár is megdőlhet, ehhez 3876 forint feletti záróárfolyam szükséges.

Ilyen magas szinten 2007. szeptemberében járt a Mol árfolyama. A rá következő két évben tomboló pénzügyi világválság azonban az olajtársaság részvényeit sem kímélte, a jegyzés egészen 1000 forintig csúszott vissza.

Az elmúlt 15 évben pedig 2000-3000 forint között ingadozott az árfolyam, az olajtársaság befektetőnek azonban így sem lehetett okuk panaszra, hiszen szinte minden évben gáláns osztalékban részesültek.

Csütörtökön közel 6 százalékkal nőtt a Mol-papírok árfolyama, egyrészt a javuló globális tőkepiaci hangulatnak, másrészt a NIS-akvizíciós sztorinak köszönhetően. Ráadásul ismét működik a béketrade, pénteken amerikai-ukrán-orosz egyeztetésre kerül sor, Szaúd-Arábiában.

A jelenlegi árfolyam alapján a Molt 3122 milliárd forintra árazza a piac.