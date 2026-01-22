Alekszandar Vucsics szerb elnök csütörtökön bejelentette, reményei szerint március közepéig végleges megállapodás születik az orosz többségi tulajdonos és a NIS-t felvásárolni készülő Mol között.

Vucsics Davosban, a Világgazdasági Fórumon részt vevő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy valószínűleg január végéig újra találkozik Orbán Viktorral, hogy részletesebben elemezzék a NIS-szel kapcsolatos helyzetet.

"Úgy vélem, hogy március közepére elkészül a végleges megállapodás az oroszok és a magyarok között, és időközben megszerzik a működési engedélyt (a NIS számára)" – mondta Vucsics.

A bejelentésnek is lehetett szerepe abban, hogy a Mol-részvények árfolyama csütörtökön több mint 6 százalékkal emelkedett.