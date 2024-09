Fordulatokban bővelkedő augusztust tudnak maguk mögött a tőzsdék, de végül korábbi csúcsaik közelében zártak, a meghatározó német index pedig effektíve soha nem látott magasságban tette ezt.

A hónap elején az árfolyamok zuhanását világszerte az váltotta ki, hogy a japán jegybank lépéseket tett a jen gyengülésének megállítására, így a japán fizetőeszköz sokat erősödött. Ez kiváltotta a carry trade pozíciók zárását, ami láncreakció-szerűen zajlott, három nap alatt a mélybe taszítva az árfolyamokat.

Közelgő kamatcsökkentések

Ezt követően azonban a piacok megnyugodtak, ismét a vevők lettek az erősebbek, az árfolyamok hamar ledolgozták a három napos zuhanást. Az optimizmust fűtötte, hogy a megjelent makrogazdasági adatok alapján mind az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, mind az Európai Központi Bank (EKB) szinte biztosan kamatot fog csökkenteni szeptemberben, és a kamatcsökkentési ciklus ezt követően dinamikus lesz: idén még egy-egy vágás jöhet, amit jövőre továbbiak követhetnek.

A csökkenő kamatok és az állampapírhozamok a részvénypiacok felé terelik a pénzt, de ez a folyamat az előző hónapokban rendkívül erős volt, miután sokáig húzódott a kamatcsökkentési ciklusok megkezdése, ám a befektetői várakozások erősen felfokozódtak. Így nem kizárt, hogy amikor a tényleges kamatcsökkentésekre sor kerül, sokan már az elért profitot fogják realizálni, és az árfolyamok vissza is eshetnek.

Mégsem olyan beteg a német gazdaság

Most azonban nem a következő hónapok várható folyamatai vizsgáljuk, hanem azt, hogy miért éppen a német tőzsde teljesített a legjobban a nyáron, amikor elvileg a német gazdaság stagnál, nem tudott még megindulni a növekedés. Nos, a folyamat hátterében több ok is áll, de nem lehetne a csúcson a német index, ha a befektetők nem lennének optimisták a német gazdaság kilátásait illetően.

DAX index, 1 év Kép: stooq.com

Talán nem is feltétlenül a gazdasági növekedésre figyelnek, hiszen a német gazdaság igen magasan áll az egy főre jutó GDP tekintetében, így nem könnyű tovább növelni az adatot. Ennél lényegesebb, hogy a gazdaság szerkezete alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, például a magasabb energiaárakhoz. A sikeres cégek jelen vannak a tőzsdén, ha jól mennek a dolgok, növekszik a profitjuk, és ennek reményében vásárolják meg őket a befektetők.

Húzórészvények

A DAX index komponensei közül nézzük meg, melyek vannak csúcson, vagyis melyek az index emelkedésének vezetői.

Ezek:

az E.On;

a Deutsche Telekom;

az Allianz;

a Münchener Rück;

az SAP;

a Siemens;

a Heidelberg;

és maga a tőzsde, vagyis a Deutsche Börse részvényei, utóbbi eleve nagy befektetői optimizmusra utal.

Mint látjuk, több iparág is jelen van, köztük energiacégek vagy az energiaigényes építőipar, ami arra utal, hogy a német cégek jól kezelték az energiaválságot.

Párizs és Frankfurt helyet cserélt

A német tőzsde sikerének az is oka, hogy az eddig felülteljesítő francia tőzsde kissé háttérbe szorult, mivel az ott vezető szektort alkotó luxusmáskák részvényei az előző évek sikersorozata után visszaesést szenvedtek el, részben a kínai fogyasztás gyengélkedése miatt.

Az Európában befektető alapok így csökkentették a francia, és növelték a német részvények súlyát portfóliójukban: az eurózónában ez a két legnagyobb piac.

Nem alakult ki túlfűtöttség

Végül még egy szempont, ami segíti a német piacot. Szemben az amerikai tőzsdeindexekkel, amelyek hatalmasat emelkedtek az elmúlt 15 évben a 2009-es mélypont óta (8-10-szeres értékek), az európai indexek, ezen belül a DAX nem szálltak el annyira: a közel 19 000 ponton álló DAX a 2009-es mélypont nagyjából ötszörösén van.

A befektetők így, akik már félnek az amerikai piacok túlértékeltségtől, szívesen vesznek az alacsonyabban árazott európai papírokból.