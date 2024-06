Átmenetileg átrendezte az európai államkötvények rangsorát Emmanuel Macron francia államfő. Bejelentésére, amely szerint feloszlatja a Francia Nemzetgyűlést az európai parlamenti választások eredményeit látva, megugrott a francia államkötvények hozama, vagyis árfolyamuk esni kezdett.

Olyannyira, hogy ha átmenetileg is, a 10 éves francia állampapír már magasabb hozamfelárral cserélt gazdát a piacon a német államkötvényekhez képest, mint a portugál, amelynek hitelkockázati besorolása alacsonyabb.

Ez már csak azért is figyelmeztető jel, mert a német után a francia államadósságot is hagyományosan a biztonságosabb befektetések között tartják számon az eurózónában. Most azonban a piac azt ugyanúgy árazza, mint egy olyan országét, amely valamivel több mint egy évtizede az európai adósságválság egyik központi szereplője volt. Annak idején a portugál papírok hozama több mint 14 százalékponttal volt magasabb, mint a franciáké.

A mostani eladási hullám a francia kötvénypiacon elsősorban a politikai és költségvetési kockázatoknak köszönhető. Az előrehozott választásokkal és Macron pártjának gyenge szereplésével ugyanis alaposan megkérdőjeleződik a francia kormány gazdaságpolitikájának végrehajthatósága, amely 2017 óta jelentősen hozzájárult az ország befektetői megítélésének stabilitásához.

Az S&P Global Ratings a múlt hónapban minősítette le az ország besorolását, mondván, hogy a hiány 2027-ig a bruttó hazai termék 3 százaléka felett marad. A Moody's hétfői jegyzetében azt írta, hogy az előrehozott választások növelik a költségvetési lyukak betömésére irányuló tervek kockázatát. Azonban nemcsak a hétvégi európai parlamenti választások okozta politikai felfordulás jelent gondot az eurózónás államkötvényeknek.

Az S&P Global Markets Intelligence adatai szerint eközben a hedge fundok olyan mértékben kezdtek el fogadni az európai állampapírok árfolyamesésére, amire két éve, a kamatemelési hullám megindítása óta nem volt példa. Ennek oka, hogy egyre többen vannak azon a véleményen, hogy az Európai Központi Bank (EKB) múlt heti kamatcsökkentését sokáig nem követik továbbiak, erre ugyanis az inflációs adatok nem adnak lehetőséget – írja a Financial Times.

Az EKB a múlt csütörtökön 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést hajtott végre, hosszú idő óta ez volt az első ilyen lépése, miután korábban jelentősen megemelte a kamatokat a megugró infláció elleni küzdelem jegyében. Ugyanakkor emelte az év hátralévő részére vonatkozó inflációs és növekedési előrejelzését is, és közleményéből kihagyta a további monetáris enyhítésre vonatkozó utalásokat. Erről bővebben itt írtunk.

Ez nem csoda, hiszen májusban az eurózóna inflációja idén először emelkedett 2,6 százalékra, a szolgáltatások inflációja pedig hét hónapos csúcsra emelkedett. Az idei és a jövő évi előrejelzését megemelve az EKB csütörtökön azt mondta, hogy 2024-ben átlagosan 2,5 százalékos, 2025-ben pedig 2,2 százalékos lesz a pénzromlás üteme. A 2026-ra vonatkozó előrejelzése azonban változatlanul 1,9 százalék volt.

A lapnak nyilatkozó szakértők egy része úgy látja, hogy az EKB-nak valójában nem is kellett volna a friss inflációs adatok fényében kamatot csökkentenie, azonban a piacokat már korábban túlságosan is felkészítette a lépésre. Azonban így valószínűbbnek tűnik az, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan a kamatcsökkentés jócskán elhúzódik, mivel az infláció sem csökken olyan gyorsan, mint korábban várták.