A New York-i Értéktőzsde (NYSE) közvélemény-kutatást folytat a piaci szereplők körében a részvények éjjel-nappal történő kereskedésének előnyeiről. Eközben a szabályozó hatóságok vizsgálják az első, szünet nélküli tőzsdei nyitvatartásra vonatkozó kérelmet – értesült a Financial Times.

Az Intercontinental Exchange csoporthoz tartozó NYSE-nél a felmérést nem a tőzsde vezetése, hanem annak adatelemző csoportja kezdeményezte. Azonban, mutatja, hogy egyre nagyobb az igény a legnagyobb forgalmú részvényekkel való folyamatos kereskedésre. Különösen úgy, hogy világszerte egyre több magánbefektető kezdett el tőzsdézni a koronavírus járvány alatt. Egy részüknek pedig mindegy, hogy mivel kereskednek, legyen az arany, részvény, bitcoin vagy deviza. Márpedig devizával, kriptodevizákkal, különösen bitcoinnal a nap 24 órájában zajlik a kereskedés, akárcsak az amerikai állampapírokkal vagy a nagy részvényindexek határidős kontraktusaival éjjel nappal lehet kereskedni, hétfőtől péntekig. Sőt van olyan termék, amelynek kereskedése hétvégén is zajlik. Így a jelek szerint igény lenne a részvények hivatalos kereskedési idejének meghosszabbítására.



Van egy csomó lakossági bróker az Egyesült Államokban, amely lehetőséget kínál az ügyfeleknek tőzsdeidőn kívüli kereskedésre is. A tőzsdén kívüli piacon sokszor nem csak amerikai ügyfelek, de ázsiaiak is aktívak. Az elszámolást és a kereskedést rendszerint valamelyik úgynevezett „dark pool” rendszeren keresztül végzik. Ezek gyakorlatilag tőzsdén kívüli tőzsdékként funkcionálnak – sokszor nagyobb befektetési bankok aktív közreműködése mellett. A nagy probléma ezekkel az úgynevezett „dark pool-okkal”, hogy a termékek árképzése egyáltalán nem annyira transzparens, mint egy tőzsdén, és ugyanez mondható el a megkötött üzletekről is.

Egy éjszaka is nyitvatartó tőzsde azonban a szabályozói felügyelet miatt az éjszakai kereskedés megítélésében is változást jelenthetne. A tőzsdéket az Egyesült Államokban közvetlenül az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet felügyeli. Ez pedig folyamatosan teszteli azok működési stabilitását és biztonságát, szigorú szabályrendszer alapján. A kereskedési szabályok megváltoztatásához is mindig felügyeleti engedélyre volt szükség. Ráadásul egy csomó hivatalos nyilvántartásban és könyvelésben és kiemelt szerepe van a tőzsdei ügyletek árfolyamának. Az ilyen típusú szabályozott piacokon való üzletek elismertsége sokkal szélesebb körű.

A NYSE közvélemény kutatásában arra is kereste a választ, hogy az éjjel nappali kereskedést a piaci szereplők csak a munkanapokon vagy a hétvégén is szeretnék-e igénybe venni. Kíváncsiak voltak, a tőzsdei tagok megfelelő személyi állománnyal rendelkeznének-e a meghosszabbított kereskedés kiszolgálására, illetve milyen módszerekkel képzelnék el a túlzottan heves áringadozások elleni védelmet.

A felmérés időzítése nem véletlen. A neves hedge fund vezér, Steve Cohen Point72 alapjának támogatásával ugyanis elindulni készül épp egy 24 Exchange nevű vállalkozás, amely már benyújtotta jóváhagyási kérelmét a SEC-hez egy éjjel-nappal működő tőzsde elindításához.