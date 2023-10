Lélegzet visszafojtva figyelik a befektetők az Izrael és a Hamász közötti konfliktus további fejleményeit. Izrael vasárnap közölte, hogy továbbra is lehetővé teszi a gázaiak számára a déli evakuálást, miközben csapatai felkészültek a Hamász által ellenőrzött övezet elleni szárazföldi hadműveletekre, megtorlásul a palesztin terrorszervezet véres terrorakciójára.

Az olajárak a nemzetközi tőzsdéken pénteken közel 6 százalékot ugrottak, a piacok elkezdték a konfliktus továbbterjedését árazni. Abban szinte minden elemző egyetért, hogy a befektetők reakcióit elsősorban az fogja befolyásolni, mennyire marad a konfliktus lokális, illetve mennyire valószínű annak kiszélesedése.

Bár a vezető amerikai részvényindexek, az S&P 500-as csak fél százalékot esett pénteken, a biztonságos menedéknek tekintet eszközök a kereslet hatására erősödtek. Az arany árfolyama például 3 százalékot ugrott.

A konfliktus kiterjedése valószínűleg erősítené globálisan az inflációt, és ennek következtében a kamatokat is felfelé hajtaná - mondta Bernard Baumohl, a The Economic Outlook Group vezető globális közgazdásza.

Az Egyesült Államokban valószínűleg ellentétes lenne a hatás, hiszen az amerikai eszközöket ilyen időszakokban biztonságos menedékként kezelik a befektetők, s ez tőkeáramlást generálhat az Egyesült Államok felé, ami erősíti a dollárt és a hozamok csökkenésének irányába hathat.

Az emelkedő olajárak eközben valószínűleg nem lesznek jelentős hatással az amerikai gázárakra, vagy az ottani fogyasztói kiadásokra az elemzők szerint. Márpedig ez utóbbi meghatározó jelentőséggel bír a tőzsdék további teljesítményének szempontjából. Az amerikai fogyasztók viszonylagos ellenálló képessége eddig komoly támaszt adott a tőzsdei árfolyamoknak az Egyesült Államokban abban a környezetben, ahol a Fed folyamatos szigorításai miatt jelentősen megemelkedtek az állampapírhozamok és egyre inkább fenyeget a gazdaság recesszióba süllyedése.

Kedden érkeznek a friss amerikai kiskereskedelmi forgalmi adatok, amelyek se túl jók se túl rosszak nem lehetnek.

A túl erős adatok ugyanis az inflációs félelmeket erősíthetik a további kamatemelés esélyével együtt.

Azonban ha ez az adat a vártnál gyengébb lesz, akkor a recessziós aggodalmak kerülhetnek ismét előtérbe.

Reuters konszenzusa szerint szeptemberben az amerikai kiskereskedelmi forgalom havi szinten 0,3 százalékkal emelkedhetett.

Pénteken két elég negatív hír is érkezett. Egyrészt a Michigani Egyetem felmérése szerint októberben romlott az amerikai fogyasztók hangulata és a háztartások a következő egy évben a korábbinál magasabb inflációra készülnek. A nagyobb amerikai bankok is figyelmeztettek, hogy a gazdaság lassulása várható, mivel azt érzékelik hogy ügyfeleik egyre inkább felélik megtakarításaikat.

Eközben dübörög a gyorsjelentési szezon is az Egyesült Államokban. Kedden érkeznek a Bank of America számai, te számos kisebb regionális bank is a héten ad számot harmadik negyedéves teljesítményéről. Olyan, a fogyasztási cikkeket gyártó szektorok szempontjából jelentős cégek is a jövő héten jelentenek, mint például a Procter&Gamble. De jön az elmúlt évek sztárpapírjának számító Tesla gyorsjelentése is, és a Netflix is a következő napokban teszi közzé adatait.