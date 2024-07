Jól indult a kedd reggelii kereskedés a magyar deviza szempontjából, egy euró 391,5 forint, a dollár pedig 359,2 forint volt, kora délelőttre pedig folytatódott az erősödés.

Az euró-forint keresztárfolyam a 390,6-os szintre ereszkedett vissza.

Hétfőn egy konferencián a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás arról beszélt, hogy reálisak azok a várakozások, amelyek szerint idén 2-3, egyenként 25 bázispontos kamatvágás jöhet Magyarországon. A következő kamatdöntő ülést jövő kedden tartja az MNB, az alelnök szerint még nem döntötték el, csökkentik-e az alapkamatot vagy nem.

Virág Barnabás üzenete alapján elméletileg gyengülhetett volna némileg a magyar deviza, hogy mégsem ez történt arra a magyarázat a globális kockázatvállalási kedv emelkedése (ami pontosan nyomon követhető a naponta új történelmi rekordokat döntő tőzsdéken is).

Hasonló témakörben nyilatkozott az amerikai központi bank (Fed) elnöke is. Jerome Powell arról beszélt, a kamatvágást már azelőtt meg kell kezdeni, hogy az infláció elérné a 2 százalékos célszintet az Egyesült Államokban. Elemzők szerint ezért is biztos, hogy a szeptember 18-i ülésen a Fed megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.

Az ilyen jegybanki üzenetek támogatják a forintot is, azon keresztül, hogy gyengítik a dollárt az euróhoz képest. Kedd reggel is ez a trend a jellemző, amikor pedig emelkedik az euró-dollár keresztárfolyam, az segít a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. Elemzők szerint amíg nem következik fordulat az euró-dollár piacán, addig folytatódhat a forint erősödése is.

Kedden a ZEW német gazdasági hangulatindexre, illetve amerikai kiskereskedelmi statisztikákra figyelnek a befektetők.