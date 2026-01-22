Itt az idei forintcsúcs, csütörtökön 382,2-ig süllyedt az euró keresztárfolyama, azok után hogy reggel még 384 felett indult a kereskedés.

Mindehhez kellett a befektetői hangulat egyértelmű javulása, ami támogatja a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is. A tőkepiacokon is pozitív a hangulat, főleg miután délután az Egyesült Államokban fölfelé módosították a harmadik negyedéves GDP-növekedési adatot, a gazdaság éves összevetésben így 4,4 százalékkal bővült. Emellett láthatóan kitart annak hatása, hogy Donald Trump visszavonta a vámháborús fenyegetését.

Hasonlóan erős forintárfolyamra legutóbb december közepén volt példa.

A befektetők fél szemmel már a jövő keddi kamatdöntő ülést várják, ahol még nincs teljesen kiárazva a vágás, amely februárra azonban jóval egyértelműbb a többség számára – írta csütörtöki jegyzetében a Raiffeisen Bank.

Az ÁKK mai aukcióján is látszott, hogy miért mutatkozott jelentős kereslet a forintra. A 3, 5 és 10 éves kötvényaukción a szokottnál magasabb volt az aktivitás, különösen az ötéves futamidőre: a meghirdetett 25 milliárd forintos értékesítésre 103 milliárd forintnyi vételi ajánlat érkezett be. Ezt látva az ÁKK meg is emelte a mai értékesítést, a három különböző futamidőn így végül 20, 50 és 40 milliárd forint forrást vont be.

A magyar devizával kapcsolatban sokatmondó, hogy csütörtökön az árfolyama a złotyval szemben is erősödni tudott, késő délután 91 forintot kellett adni egy złotyért.