A tavalyi szerény növekedés után 2026-ban 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság, az infláció 3,5 százalékra csökkenhet, miközben a jegybank 5,75 százalékra csökkentheti az irányadó kamatot, míg az euró 390 forint körül mozoghat - az Equilor Befektetési Zrt. legfrissebb, éves kilátásokkal foglalkozó elemzése szerint.

Fél Európa a német stimulusra vár

A globális gazdaságot 2026-ban is a mérsékelt ütemű növekedés jellemezheti az Equilor szakértőinek elemzése szerint. Az elmúlt időszakban bevezetett vámok és a nem csökkenő geopolitikai feszültségek negatív hatásait az amerikai és ázsiai mesterséges intelligencia (AI) beruházások, a fejlett országok költségvetési politikája és a lazuló globális pénzügyi kondíciók ellensúlyozzák.

Az amerikai vámok egyelőre hatástalannak bizonyultak a globális kereskedelmi egyensúlytalanságok mérséklésében, így Kína növekvő külkereskedelmi többlete újabb protekcionista intézkedéseket válthat ki a feldolgozóipar szempontjából leginkább kitett országok részéről. Az USA-ban idén is az erős belső fogyasztás lesz a gazdasági bővülés motorja, míg az eurózónában a német fiskális élénkítéstől várható a növekedés átmeneti élénkülése az Equilor szerint.

Kivárhat az EKB, háttérbe szorulnak az inflációs kockázatok

Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője szerint a világszinten meghatározó jegybankok már elérték vagy megközelítették a semleges kamatszintet, így az inflációs kockázatok mérséklődése lehetővé teszi a kamatcsökkentési ciklusok befejezését. Az eurózónában az irányadó ráta tartására számít a szakember 2026-ban, így nemzetközi szinten elsősorban a Federal Reserve-től várt három kamatcsökkentés és a japán jegybank esetében árazott két kamatemelés határozhatja meg a folyamatokat.

A vezető elemző hozzátette, hogy a fejlett országok államadósságának fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak miatt az állampapírpiacon a hosszú hozamok a kamatcsökkentések ellenére magas szinten ragadhatnak, aminek következtében felerősödik a nemesfémek, illetve a kevésbé eladósodott országok állampapírjainak menedékeszköz-szerepe.

Háromszor csökkenthet idén kamatot az MNB

A magyar gazdaság bővülésének kedvezőtlen szerkezete mellett a GDP 2 százalékkal nőhet 2026-ban az Equilor elemzése szerint (ezzel inkább a pesszimistábbak közé tartoznak), amit a bérdinamika által támogatott belső fogyasztáson túl az új gyártói kapacitások is erősíthetnek.

Aradványi Péter kiemelte, hogy a növekedési kilátásokat továbbra is beárnyékolja a gyenge külső keresleti környezet. A szűk költségvetési mozgásteret a kormány elsősorban a fogyasztás élénkítésére fordítja, így érdemi beruházásösztönzésre csak az uniós forrásokhoz való hozzáférés esetén lehet számítani a vezető elemző szerint.

Az infláció az év első három negyedévében a toleranciasávon belül maradhat, míg éves átlagban 3,5 százalékon alakulhat, ami a Magyar Nemzeti Bank számára már az első negyedévben teret nyithat a kamatcsökkentés előtt. Az Equilor a kedvező inflációs kilátások ellenére változatlanul óvatos megközelítésre számít a jegybanktól: idén és 2027-ben is rendre 3-3, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerülhet sor, így 2026 végén 5,75 százalékos, míg jövő év végén 5 százalékos alapkamatra lehet számítani a mostani helyzetben.

Kétszámjegyű növekedés jöhet a részvénypiacokon

Az Equilor a vezető nemzetközi tőzsdéken 2026-ban is két számjegyű növekedést jelez előre elemzésében. Takács András részvényelemző arra számít, hogy a technológiai színtéren folyó nagyhatalmi rivalizálás elsősorban a mesterséges intelligenciát és az azt közvetlenül kiszolgáló iparágakat támogatja, miközben a kereskedelmi feszültségek és az ellátásbiztonság előtérbe kerülése nyomán az infrastruktúra, energetika, illetve a hadiipar területén nyílnak új lehetőségek.

Az amerikai részvénypiacot a Fed várható kamatcsökkentései, a mérséklődő infláció és a félidős választások miatt előtérbe kerülő, fogyasztásösztönző kormányzati intézkedések is hajthatják. A relatíve alulértékelt európai piacokon a fokozódó infrastrukturális- és hadiipari beruházások által érintett részvények kecsegtetnek többlethozammal az Equilor szerint.

A nemzetközi folyamatokkal összhangban a BUX-tól is 10 százalék feletti hozamra számít az Equilor az idei év során. Takács András szerint a Richter középtávú teljesítményét a Vraylar 2.0 második fázisának eredménye határozza meg, míg a Mol esetében a NIS szerbiai olajvállalat felvásárlása befolyásolhatja pozitívan a kilátásokat. Az OTP tartósan jó teljesítményét a javuló nyereségesség és a földrajzilag diverzifikált jelenlét támogatja, de az orosz kitettség továbbra is bizonytalanságot hordoz magában.