Egy széles körben követett kriptóstratéga úgy véli, hogy a bitcoin bőven az általános várakozásokat meghaladó árszintre emelkedik ráadásul még ebbe a bikaciklusban.

Az X közösségi médiaplatformon 711 000 követőjének Michaël van de Poppe elemző azt mondja hogy az, hogy a bitcoinnak sikerült új történelmi 73 000-os csúcsot állítania még az ún. felezés előtt - amikor a kriptóbányászok jutalmai a felére csökkennek – szilárd jele annak, hogy mekkora erő van most a BTC-ben.

A felezés már rövid távon is duplázást hozhat A Finder által korábban megkérdezett szakértők több mint fele arra számít, hogy az április 19 és 21 között várható úgynevezett BTC felező esemény után az ár emelkedni fog.



A dolgok jelen állása szerint a Bitcoin-tranzakciókat érvényesítők jelenleg 6,25 bitcoint kapnak, ami 3,125-re csökkenhet. A felezés értelemszerűen a kínálat csökkenéséhez vezet, kevesebb bitcoin érhető el, ami magasabb árakhoz vezethet majd. A korábbi feleződések tapasztalatai legalábbis ezt mondatják az elemzőkkel.

A kriptókereskedő vázolja a középtávú jövőt is: a bitcoin több mint négyszeres nyereséget érhet el – még a jelenlegi szintekhez képest is – mielőtt tetőzik az árfolyam.

Azt van de Poppe is elismeri, hogy a kriptókirály továbbra is folyamatos ellenállásokkal néz szembe, ám ha ha ez a fal áttörik,

A bitcoin jelenleg 69 000 dollár környékén áll, és több mint 5 százalékot erősödött az elmúlt héten. A guru szerint jelentősen alábecsüli a bitcoin és úgy általában kriptópiac erejét, meglehetősen optimista előrejelzése szerint 300 000 dollár is lehet ebben a ciklusban.

During the weekend, #Bitcoin is back at $70K.



- The markets are stronger than we think they are.

- Dips on #Altcoins are massive entries.

- There is a likely case of a new ATH pre-halving.

- The rotation towards Altcoins is coming.