Az amerikai választások utáni kriptopiaci lelkesedés heti rohama 100 ezer dollár fölé lökte a bitcoint. Habár azóta – annak rendje és módja szerint – némileg visszakorrigált a piac, a kriptókirály így is a nemrég még felfoghatatlan

98 ezer dollár körüli árfolyamon tartózkodik – ami 38 millió 500 ezer forintot jelent.

– legalábbis péntek délután.

A rali okait, és hogy merre mehet tovább az árfolyam, azt korábbi cikkünben már elemeztük.

A Glassnode kriptoelemző platform alapítói viszont már csütörtökön kiadták a figyelmeztetést, hogy a bitcoin komoly korrekció felé haladhat történelmi, 100 ezer dolláros áttörése után. A Bitcoin Fundamental Index (BFI) mérőszáma ugyanis a piac gyengülését jelzi.

A BFI értékeli a Bitcoin piac számos szempontját, beleértve a pénztárca aktivitását és a tranzakciók mennyiségét. Ha ez csökken, megnő a piaci korrekció kockázata.

„Egyelőre folytatjuk a megfigyelést, de a bikafutásban még maradt üzemanyag” – teszik hozzá,

Nincs még itt az ideje a profitrealizálásnak

A nem teljesen bíztató előjelek ellenére úgy tűnik, folyamatosan áramlik a tőke a bitcoinba, ráadásul egyes elemzők szerint

még messze nem érkezett el az a pont, amikor a befektetőknek megérné kiszállni a buliból

A kereskedők vonakodnak még profitot realizálni ebben a tartományban. Magasabb szintre törekednek, és ennél több nyereségre számítanak,

Ez a magasabb szint – azaz a plafon – ráadásul az elmúlt egy hónapban 129 ezer dollárról 146 ezer dollárra emelkedett. A 102 ezer dolláros árfolyam tehát még elég messze van ettől.

Százhatvanezer kereskedőt azért már likvidáltak

Hogy mégis mi okozta a legutóbbi korrekciót annak egészen egyszerű oka van: a nagy eufória közepén ismét elérkezett a péntek, és ez a hónap első bitcoin opciós lejárati eseménye.

A 10 százalékos hirtelen összeomlás körülbelül 10 ezer dollárt törölt le a BTC árából, ami persze a ezúttal is sokat szidott tőkeáttétes ügyleteknek volt köszönhető. Nagyjából 23 400 bitcoinnyi opciós szerződést számoltak fel - ami értelemszerűen hatással volt a kriptovaluta érfolyamára.

A bitcoin heti teljesítménye: menetelés után jött a korrekció Kép: TradingView

A Coinglass szerint 163 587 kereskedőt likvidáltak csak az elmúlt 24 órában, és a teljes bukó meghaladta a 900 millió dollárt, ráadásul ezek 80 százaléka long pozíció volt.

„A hét végéhez közeledve egy éles lefelé irányuló lövés megtisztította a tőkeáttétel hullámát, más érmék nem követték a példát, és a teljes kriptopiac nagyon erős” – kommentálta a helyzetet a Greeks Live.

A második számú kriptó, az ethereum jóformán meg sem érezte a piaci korrekciót, pedig esetében is számtalan opciós szerződés járt le. Ezzel együtt az ether az elmúlt egy hónapban 60 százalék hozamot produkált és továbbra is 3900 dollár körül kereskednek vele.

Volt, amivel ötvenszer annyit lehetett kaszálni

Kissé méltatlannak tűnik a helyzet, hogy a bitcoin csillogása – ami alig három százalékos erősödést jelent egy hét alatt – háttérbe szorítja az altcoin-piac többi szereplőjét,

amelyek viszont kétszámjegyű növekedés produkáltak.

Közülük is leginkább az XRP és a TRON érte el a legnagyobb emelkedést: előbbi 50, utóbbi 55 százalékot hozott mindössze egyetlen hét alatt a befektetőknek. Az ismertebbek közül az Avalanche, a Cardano és a Shiba Inu is kétszámjegyű növekedést ért el – mi több, a szebb napokat is látott Solanat, és Elon Musk kedvenc Dogecoin-ját leszámítva jóformán nem is volt kriptó a héten, ami ne hozott volna kétszámjegyű profitot. Az olyanokról meg már nem is szólva, mint a Curve, amely

a héten „csupán” 100, az elmúlt hónapban viszont 400 százalékos szédítő emelkedéssel örvendeztette meg a birtoklóit.

Igaz a piaci kapitalizációja összehasonlíthatatlan a bitcoinnal, így akár egyetlen erősebb bálna is elég lehet a mozgatásához.

A héten is szédületeset ment a Curve (CRV), hát még az elmúlt hónapban Kép: TradingView

Ezek a már-már túlzónak tűnő nyereségek a kriptovaluták teljes piaci értékét 3,7 billió dollárra emelték, és sima úton halad már 4 billió felé. Történik mindez úgy, hogy a kriptoszabályozás enyhítését beígérő, az iparág hangos támogatójaként ismert Donald Trump még el sem foglalta a Fehér Ház ovális irodáját.

„A készpénz szemét, a megtakarítók pedig lúzerek” Talán még nem késő felszállni a kriptovonatra, ha még ebben az életben pénzt szeretne valaki keresni – mondja Robert Kiyosaki üzletember, bestselleríró. Szerinte a gazdagok hamarosan még gazdagabbak lesznek, aki szegény az meg lemarad erről is. >>>

Trump győzelme mellett a piac kitörő örömmel fogadta, hogy a leendő elnök Paul Atkinst, a kriptográfia elkötelezett támogatóját jelölte az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet élére. Ez komoly kontraszt lesz: Gary Gensler, a SEC jelenlegi vezetője hivatali ideje alatt nemcsak hogy a kriptó ellensége volt volt, de végeláthatatlan pereket is indított a piac legnagyobb szereplői ellen.

Az pedig egészen friss hír, hogy David O. Sacks, a PayPal korábbi vezérigazgatója is csatlakozik Trump csapatához, hogy összefogja az Egyesült Államok mesterséges intelligenciával és digitális eszközökkel kapcsolatos politikáját. Trump technológiai tanácsadói eleve a minimális kormányzati beavatkozást részesítik előnyben a mesterséges intelligencia és az olyan kriptovaluták, mint a bitcoin területén, Sacks pedig ennek ismert élharcosa.