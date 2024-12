A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 166,19 pontos, 0,21 százalékos csökkenéssel 79 326,66 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 2024 utolsó kereskedési napján elérte a 12,1 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző záráshoz képest

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a magyar részvénypiac elégedett lehet a zárással, a nyugati tőzsdék ugyanis jóval nagyobb esésekkel fejezték be a napot. Hozzátette, hogy a BÉT is gyengén kezdte az év utolsó kereskedési napját, de a csökkenő árfolyamokat a befektetők valószínűleg jó belépési lehetőségnek tekintették, így délutánra némiképp fellendült a vásárlás, még ha nem is fordult át pozitívba a tőzsdeindex napi mérlege.

Éves szinten a BUX 18 706,65 ponttal, 30,86 százalékkal emelkedett, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek 2023 végéhez képest.

A Mol hétfőn 38 forinttal, 1,41 százalékkal 2730 forintra erősödött 1,5 milliárd forintos forgalomban. Egy év alatt 3,40 százalékot, 96 forintot vesztett az értékéből.

Az OTP-részvények ára az előző záráshoz képest 160 forinttal, 0,73 százalékkal 21 690 forintra csökkent, forgalmuk 8,1 milliárd forintot tett ki. 2023 vége óta 37,28 százalékkal, 5890 forinttal nőtt az áruk.

A Magyar Telekom hétfőn megállt 1274 forinton 453,3 millió forintos forgalom mellett. Éves összevetésben 86,8 százalékkal, 592 forinttal erősödött.

A Richter-papírok árfolyama az idei záró kereskedési napon 80 forinttal, 0,76 százalékkal 10 400 forintra esett, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el. A 2023 végi szinthez képest 18,86 százalékkal, 1650 forinttal emelkedett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 6925,16 ponton zárt hétfőn, ez 43,06 pontos, 0,62 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva. Éves összevetésben 31,08 százalékos, 1642,1 pontos a növekedés.