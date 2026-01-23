Kontrollált rendezetlenség – leginkább így írhatók le a nemzetközi pénzügyi és befektetési piacok idei várható mozgásai, vélik az Amundi Asset Management szakértői. A zűrzavar már 2025-ben is meghatározó eleme volt az életünknek, a befektetési eszközosztályok túlnyomó többsége mégis jól teljesített, és 2026-ban az AI-on túl is kirajzolódnak azok a régiók, szektorok és eszközök, amelyek vonzó befektetési lehetőségeket kínálhatnak.

A befektetési piac nyertesei és vesztesei

Miközben másról sem hallunk, mint a kockázatokról a világban, a tavalyi kiemelkedő éve volt a nemzetközi pénz és tőkepiacoknak.

A befektetési piac 30 fő eszközosztályából csak három, az olaj, a dollár és a japán államkötvények veszített értékéből, a másik 27 emelkedett és ebből 11 kétszámjegyű növekedést produkált.

A három legnagyobb nyertes

a feltörekvő piacok,

általában a kínai részvények

és mindenekelőtt az arany volt.

„A 2026-os év sok szempontból más lesz, de a zaj és a bizonytalanság tartósan velünk maradhat, ennek ellenére lehet még lendület a feltörekvő piacokban, a részvényekben általában, Ázsiában, a védelmi iparhoz kapcsolódó területeken, és persze az aranyban, amiket továbbra is támogathatnak a makrogazdasági háttér és az éppen zajló jelentős átalakulások”

– mondta csütörtöki sajtóbeszélgetésen Annalisa Usardi az Amundi Investment Institute fejlett piaci makromodellezési vezetője.

2026-ban a kockázatok nem enyhülnek, a világgazdaság növekedési üteme minden régióban, az Egyesült Államokban, Európában, Japánban, Kínában és Indiában és általában a feltörekvő piacokon kismértékben ugyan, de tovább lassul – előreláthatólag globálisan 3,3-ról 3,1 százalékra – azonban eltérő teljesítményekkel és mozgatórugókkal a különböző régiókban, így továbbra is maradnak lehetőségek a sikeres befektetésekre.

Szintet lépett a régió kedvenc befektetési terméke Átlépte a százmillió eurós nettó eszközértéket az OTP Alapkezelő és az OTP Bank által közösen fejlesztett, tőzsdén kereskedett, régiós befektetési alapja.

Annalisa Usardi szerint ennek esélyeit javítja, hogy az infláció – India kivételével – az előrejelzések szerint csaknem minden régióban csökken, és ebben az esetben a jegybanki kamatok is csökkenthetők lesznek,

az Egyesült Államokban 3,75-ről 3,25 százalékra,

az eurózónában 2-ről 1,5 százalékra,

Nagy-Britanniában 3,75-ről 3,25 százalékra,

a meghatározó jegybankok közül egyedül Japán kényszerülhet kamatemelésre.

Az Amundi szerint nem kérdés, hogy 2026 is a kiszámíthatatlanság jegyében telik el, de fontos megállapítás, hogy ezt a zűrzavart lehet enyhíteni megfelelő stratégiával, a jól kitapintható érdekek és következmények figyelembe vételével, ami több eszközosztályban, régióban, és szektorban jó befektetési lehetőségeket kínál.

A mesterséges intelligencián túl is van élet

Ami a részvényeket illeti, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, leginkább amerikai technológiai és kommunikációs szektor nagy felfutáson van túl, most érdemes lehet diverzifikálni. Jó lehetőségek nagy általánosságban azokon a piacokon és iparágakban adódhatnak, ahol alacsonyabb az értékeltség, és az indexekben kisebb a legnagyobb részvények súlya. Ilyen lehet

a pénzügyi

és az egészségügyi szektor,

de a technológiai versenyfutás,

illetve a védelmi ipar farvizén evező cégek, azon belül is a kisebb és közepes kapitalizációjú társaságok mind vonzó alternatívát jelenthetnek, ha Európát vizsgáljuk.

Az AI beruházási boom nemcsak a technológiai, hanem az ipari és a közmű cégeket is támogatja, ezen belül kiemelkedően a megújuló energiában érdekelteket, így ezen területekre is átterjedhet a befektetők érdeklődése.

A feltörekvő piacokon az Amundi szerint továbbra is kedvező makrogazdasági háttérre lehet számítani 2026-ban, ami támogathatja a jó piaci eredményeket, köszönhetően a dollár tartós gyengeségének, mivel ezek az országok és vállalataik jellemzően dollárban vannak eladósodva.

Továbbra is alacsony értékeltségen forognak a kínai technológiai szektor részvényei, miközben sok esetben felülteljesítik amerikai társaikat, és támogatja őket a pártvezetés technológiai autonómiát célul kitűző pénzügyi és kereskedelempolitikai ösztönző lépései is.

Ugyancsak van potenciál az európai részvényekben, azon belül az ipari és védelmi ipari cégekben, hiszen okkal feltételezhető, hogy őket eléri a stratégiai autonómia törekvések mentén kibontakozó beruházási hullám.