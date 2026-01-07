Összesen 3 milliárd euró értékben bocsát ki 7 és 12 éves eurókötvényeket Magyarország – írja a Reuters beszámolója alapján a Portfolio. A hírügynökség szerint a papírokra közel 10 milliárd eurónyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők.

A Reuters információi szerint 2 milliárd eurónyi 7 éves és egymilliárd eurónyi 12 éves zöld papírt bocsát ki a magyar állam nevében az ÁKK.

A hírügynökség úgy tudja, hogy mintegy tízmilliárdnyi igény mutatkozott a piacon.

A hétéves kötvényt az euró midswap felett 160 bázisponttal, míg a 12 évest 195 bázisponttal értékesítette az adósságkezelő, ez alapján a befektetők 4,3-5 százalékos euróhozamot kapnak.

Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forintnyi, vagyis mintegy 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel, ebből 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel lehívása, amennyiben jóváhagyják a magyar igényt. Vagyis a mostani tranzakció után még kisebb devizakötvények jöhetnek az év végéig nagyságrendileg 1,5 milliárd euró értékben - írta a Portfolio.