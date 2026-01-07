A feltörekvő piaci országok januárban szokásos adósságkibocsátási hulláma már el is kezdődött, egyre többen csatlakoznak, nem maradunk le mi sem, a későbbiekben Magyarország is devizakötvényeket visz a piacra.

A szomszédos Szlovénia már le is tudta a kötelezőt, egy 10-éves futamidejű eurókötvényt értékesített a nemzetközi tőkepiacon. Az 1,75 milliárd eurós kibocsátási ajánlatukra 10 milliárd eurónyi kereslet futott be, a kötvényeket Szlovénia hitelezői 3,3 százalékos éves hozamért jegyezték le. Szlovénia adósságrátája a GDP 66 százalékát tette ki 2025 végén.

A közel hatszoros kereslet jó hír a közép-európai országok számára is, legalábbis azoknak, amelyek egy szuszra terveznek jelentős mennyiségű hitelpapír eladást. De nem csak a mi régiónk mocorog, dollárkötvény értékesítést készít elő Mexikó, illetve Szaúd-Arábia. Mexikó tavaly rekordösszegű, 41 milliárd dollárnyi kötvénnyel jelent meg a piacokon, ezeket hamarosan 2034-ben, 2038-ban és 2056-ban lejáró állampapírokkal egészítik ki, a kibocsátás ismét dollárban történik.

A térségünkben a szlovén kibocsátás mellett a magyar és a lengyel értékesítést várja leginkább a piac – a Bloomberg összegzése szerint. Tavaly a 3 ország összesen több mint 6 milliárd euró forrást vont be az év elején, ami idén is megismételhető.

A magyar adósságkezelő általában az első félévben aktív, devizakötvény értékesítéssel hagyományosan már januárban kimegy a piacra az ÁKK, tavaly is így történt. A lengyelek az év első negyedévében dollárban, euróban és esetleg jenben is kibocsátanának kötvényeket, náluk abszolút érthető az igyekezet, valamiből muszáj finanszírozni az elindított haderőfejlesztést.

A magyar költségvetés nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint 2026-ra, a teljes bruttó kibocsátás 16 391 milliárd forint, ebből közel 11 ezermilliárd szükséges a lejáró kötvényekre és előfinanszírozásra.

Kép: Economx

A devizaadósságot továbbra is a teljes állomány 30 százalékán tartaná az Államadósság Kezelő Központ, amihez egy +/- 3 százalékpontos toleranciasáv tartozik. Idén 3,1 milliárd euró devizatörlesztés esedékes, ami kiegészül 6,5 milliárd euró nettó devizakibocsátással (2541 milliárd forint). Ám utóbbihoz csak részben lesz szükség kötvényaukciókra, mert 2 milliárd eurót olcsóbb forrásból, az Európai Unió SAFE keretéből tervez lehívni az ÁKK.

A soron következő devizakötvény kibocsátás pontos időpontja még nem ismert, tavaly így alakult a program:

január: 2,5 milliárd euró

június: 4 milliárd dollár

július: 5 milliárd kínai renminbi

Jelenleg a 10 éves euró mid swap ráta 3 százalék, Magyarország kockázati felára (CDS) 1,46 százalék, így hozzávetőlegesen évi 4,46 százalék éves hozamért cserébe bocsáthatna ki Magyarország 2036-ban lejáró, eurós kötvényeket.