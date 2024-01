ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Ausztria meghódítja a világűrt – legalábbis egy Waldviertelben született polgára, aki a szomszédos ország első hivatalos űrturistájaként január 26-án kelhet útra egy feltörekvő magánűrcég szerencsés utasaként. Franz Haider alsó-ausztriai vállalkozó még 2007-ben vásárolt jegyet az űrrepülésre, amelynek közel 17 év várakozás után a jövő héten jön el az ideje.

Ha az akció sikerrel jár, a 61 éves osztrák férfi három-hét perc súlytalanság érzésével gazdagodik a 2004-ben Richard Branson brit milliárdos által alapított Virgin Galactic cég jóvoltából, amely tavaly szerzett arra engedélyt, hogy turistákat szállítson az űrbe. Azóta már több, rövidebb idejű repülést valósítottak meg. A high tech vállalat alapítása óta eltelt, hosszú felkészülési időt folyamatos fejlesztőmunka és számos műszaki visszaesés tarkította – írja a Kurier.

Földön túli élmény négyszázezerért

A lapnak nyilatkozó Franz Haider elmondta, hogy három másik, amerikai űrturistával együtt már alig várja, hogy megnyíljon a kilövőablak a Virgin Galactic „Astronaut 025” néven jegyzett fedélzetén, amellyel a "Galactic 06" küldetés részévé válik, hogy kipróbálja a csúcstechnológiás közlekedést. Az egyedülálló élményért 17 éve 200 ezer dollárt fizetett, ám a potenciális új vásárlók számára az ár ma már ennek több mint a kétszerese.

A férfi az USA délnyugati részén található Új-Mexikó sivatagi területére utazik ezen a hétvégén, ahol felépült a turistáknak szánt magán-űrkikötő. Innen jövő pénteken a cég először egy hordozó repülőgépen, a "VSS Unity"-n viszi fel az utasokat körülbelül 15 kilométeres magasságba. Ott a magánrepülőgépnek tűnő űrhajó lekapcsolódik, és akár 3600 kilométeres óránkénti sebességgel repül tovább az űrbe. Ezzel a Földön kívüli csillagtérben valamivel 100 kilométer alatti magasságig érhetnek el.

A Virgin Galactic először 2023 nyarán vitt ki turistákat az űrbe, akkor 88 kilométeres magasságba repítettek három utazót, köztük egy 80 éves, Parkinson-kóros, brit férfit, és a 18 éves lányával együtt egy olyan 46 éves, karibi nőt, aki egy lottósorsoláson nyerte a jegyet az unikális kiruccanásra – szerencséjükről a cégalapító milliárdos személyesen értesítette őket barbadosi otthonukban, aki 2021 júliusában maga is részt vett egy ilyen túrán. A sikeres út során a turisták láthatták a Föld görbületét, és rövid ideig élvezhették a súlytalanságot. Ezt megelőzően a vállalat már lebonyolította első kereskedelmi repülését, amellyel az olasz légierő két tagját és egy olasz kutatót juttatott az űrbe. A Virgin Galactic fő versenytársa a Blue Origin, amely a milliárdos Amazon-alapító, Jeff Bezos tulajdonában van, és már 31 embert küldött fel rövid, szuborbitális repüléseken. Rakétája azonban egy 2022 szeptemberi baleset óta nem szállt fel.

Szimulálnak, lebegnek az utazás előtt

Az űrutazáshoz komoly felkészülésre van szükség: amellett, hogy a hűséges osztrák ügyfelet évről évre tájékoztatták a fejlesztések állásáról, az utóbbi hetekben online rendszeresen konzultáltak vele, és a pilótákkal is megismerkedett.

A közelgő túra speciális előkészületei keddtől csütörtökig tartanak majd a dél-amerikai bázison. Ennek részeként személyre szabják a szkafandereket, különböző orvosi ellenőrzéseket végeznek, és az utasokkal gyakoroltatják a be- és kiszállást. A felkészítés során a súlytalanságot és a centrifugáló erők okozta érzeteket is szimulálják, így az első osztrák űrutazónak már nem lesz teljesen idegen az élmény. Az éles bevetés során, amikor a súlytalanság beáll, az utasok kicsatolhatják magukat, és átúszhatják a kabint – írja a Kurier.

A rajtablak három napig nyitva van, és jelenleg semmi sem áll útjában a pénteki indulásnak, amit a sivatagi időjárás stabil körülményei is biztosítanak – részletezte Franz Haider, aki elmondása szerint egész életében kalandvágyó volt, és most sem tart az utazástól, úgy véli, biztonságban lesz.

Úgy is, hogy 2014-ben történt egy sokat vitatott baleset a Virgin Galactic űrhajóján, amely egy másodpilóta halálához vezetett. Mint felidézte, a szerencsétlenség körülményeit részletesen kivizsgálták, majd az évek során a vállalat nagyon magas összegeket áldozott a további fejlesztésekre. Most úgy tervezik, hogy immár pénzt is keresnek az elkövetkező években, ehhez havonta indítanak járatokat a Földön túli térbe.