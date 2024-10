Az Egyesült Államok 14 főügyészét tömörítő kétpárti csoport kedden pert indított a TikTok ellen, azt állítva, hogy a platform „függővé tett” fiatalokat, és károsította a mentális egészségüket.

A CNN beszámolója szerint a perek az alkalmazás különböző elemeit érintik, beleértve a végtelenül görgethető tartalomfolyamot, a kihívás videókat, amelyek időnként kockázatos viselkedésre ösztönzik a felhasználókat, valamint a késő esti push értesítéseket, amelyek a főügyészek szerint megzavarhatják a gyerekek alvását.

Júniusban New York kormányzója már aláírta a közösségi média algoritmusainak szabályozásáról szóló törvényjavaslatot, amely például megköveteli a platformoktól, hogy időrendben jelenítsék meg a tartalmat a 18 éven aluli felhasználók számára, ami arra kényszerítheti a TikTokot, hogy alaposan átdolgozza a működését.

Határozottan nem értünk egyet ezekkel az állításokkal, amelyek közül sok pontatlan és félrevezető. Büszkék vagyunk a tizenévesek védelme érdekében végzett munkánkra, és továbbra is elkötelezettek vagyunk iránta, továbbra is frissítjük és fejlesztjük termékünket. Hatékony biztosítékokat kínálunk, proaktívan eltávolítjuk a gyanús kiskorú felhasználókat, és önkéntesen bevezettük a biztonsági funkciókat

– mondta Alex Haurek, a TikTok szóvivője.

Haurek arról is beszélt, hogy a TikTok „több mint két éve igyekezett együttműködni a Legfőbb Ügyészséggel, és hihetetlenül kiábrándító, hogy megtették ezt a lépést, ahelyett, hogy konstruktív megoldásokon dolgoznának velünk az iparági kihívásokra”.

A keddi keresetben érintett államok csoportja azonban azt állítja, hogy a TikTok nem tesz eleget a kiskorúak védelme érdekében.

A Letitia James New York-i főügyész által benyújtott panasz azt állítja, hogy a TikTok „tudja, hogy platformjának kényszeres használata és egyéb káros hatásai pusztítást végeznek több millió amerikai gyermek és tinédzser mentális egészségében”.

A TikTok úgynevezett szépségszűrői pedig „egészségtelen, negatív társadalmi összehasonlításra, testkép-problémákra, valamint a kapcsolódó mentális és fizikai egészségi zavarokra ösztönözhetnek”.

James panasza emellett azzal vádolja a TikTokot, hogy megsértette az Egyesült Államok Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) törvényét, mivel nem akadályozta meg, hogy 13 éven aluli gyermekek csatlakozzanak az alkalmazáshoz, és szülői beleegyezés nélkül gyűjtsék össze személyes adataikat.

A per pénzügyi szankciókat kér a TikTok ellen, beleértve azt is, hogy a platform visszafizesse a New York-i tinédzsereknek vagy kiskorúaknak szóló hirdetésekből származó nyereségét.