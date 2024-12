A 12 napon át tartó karácsonyi termékkiadási sorozatának részeként az OpenAI hétfőn hivatalosan is megjelentette új AI-modelljét, a Sora-t.

A The Verge ugyanakkor hozzáteszi, hogy az új modell csak a ChatGPT előfizetőknek érhető el, és közülük sem minden országban. A Sora mellett a Sora Turbo is elérhető.

A „rettegett” Sora segítségével mindössze egyszerű szöveges instrukciók megadásával generálhatunk néhány másodperces videókat. A modell messze nem használható korlátlanul, más képgenerátorokhoz és képtárakhoz hasonlóan itt is kreditrendszer van érvényben, a legolcsóbb, ChatGPT Plus csomag előfizetői is csak legfeljebb 5 másodperces, 720p felbontású, legfeljebb 50 darab elsőbbségi videót készíthetünk vele.

A múlt héten bevezetett, havi 200 dolláros ChatGPT Pro előfizetéssel azonban korlátlanul, akár 500 kiemelt videó is készíthető, melyek Full HD felbontásúak és legfeljebb 20 másodpercesek lehetnek.

Az OpenAI leszögezte, hogy a Sora segítségével készített videók minden esetben vízjelet kapnak, emellett pedig a videó metaadataiban is látható lesz, hogy a felvételeket mesterséges intelligencia készítette, így elméletileg könnyen kiszűrhető lesz a generált tartalom. Kérdés persze, hogy ez mire lesz elég.