A blézert úgy tervezték, hogy teljesen új anyagnak tűnjön ahelyett, hogy a bőr tulajdonságait próbája meg leutánozni. A ruha készítői szerint a blézernek sokkal kisebb a szénlábnyoma, anélkül, hogy a légáteresztő képesség és a szövet erőssége között kompromisszumot kellene kötni.

Alexis Gómez-Ortigoza, a Polybion társalapítója szerint ez az első kabát, melyet egy világmárka valaha is baktériumból származó nanocellulózból készített – számolt be róla a CNN.

Az alapító szerint kombucha teából izolálták az első baktériumok a kabáthoz. A baktériumok táplálására a vállalat a helyi gyümölcskonzervgyártó üzemekből származó, főként mangóhulladékot használ. A baktériumok ezután szaporodnak, és anyagcsere-melléktermékként nanocellulóz mátrixot hoznak létre, amelyet két hét múlva betakarítanak, majd cserzési eljáráson keresztül küldik tovább a helyi ruhagyáraknak. A gyümölcshulladék egyébként a hulladékégetőben végezné, ami hozzájárulna az üvegházhatáshoz.

Miután a nanocellulózt begyűjtötték, a helyi cserzőüzemek által is alkalmazott technikákkal kezelik.

Escherichia coli subsp. glamorous



Danish ???????? Fashion Designer Ganni worked with Mexican ???????? Biotech Startup Polybion to craft this prototype jacket from engineered bacteria ???? that convert sugar in mango ???? fruit waste into a stable bacterial cellulose membrane they call “Celium” pic.twitter.com/dPeEEa5mcF