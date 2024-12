Közeledik a Windows 10 élettartamának lejárta (2025 októbere), ezért a vállalat igyekszik az embereket frissítésre vagy új PC vásárlására ösztönözni, hogy futtathassák a Windows 11-et.

Azonban bármennyire is próbálkozik a techóriás, rengetegen ragaszkodnak megszokott eszközeikhez, és inkább a Windows 11-re való frissítést választják, még akkor is, ha az inkompatibilis hardverrel működik. A Microsoft látszólag tudomásul vette a gyakorlatot, ugyanakkor mostantól figyelmeztetést kap, aki így tesz – számolt be az XDA.

Mindez úgy derült ki, hogy a Microsoft frissítette a Windows 11 nem támogatott hardvereken való használatáról szóló oldalát. Tudatták, hogy

ha az operációs rendszer azt érzékeli, hogy a számítógép nem felel meg a követelményeknek, akkor egy vízjelet ad hozzá, amely figyelmeztet erre. Sőt, mostantól egy lemondó nyilatkozat is megjelenik.

A nyilatkozat elfogadásával a felhasználó gyakorlatilag lemond a frissítésekről és a garanciáról.

A szöveg így szól:

„ez a számítógép nem felel meg a Windows 11 futtatásához szükséges minimális rendszerkövetelményeknek - ezek a követelmények segítenek a megbízhatóbb és jobb minőségű élményt biztosítani. A Windows 11 telepítése erre a számítógépre nem ajánlott, és kompatibilitási problémákat okozhat. Ha folytatja a Windows 11 telepítését, a számítógép már nem lesz támogatott, és nem lesz jogosult frissítésekre. A kompatibilitás hiánya miatt a számítógépén keletkező károkra a gyártói garancia nem terjed ki. Az Elfogadás kiválasztásával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette ezt a nyilatkozatot."

Azért van egy kiskapu: a legfrissebb hírek szerint a Microsoft most mégis lehetőséget biztosít az előző operációs rendszert használóknak, hogy további egy évig biztonsági frissítéseket kapjanak. Igaz, ezért külön fizetni kell.