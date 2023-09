A törölgetések ideje lejárt, új tárhelybarát funkcióval állt elő a Google

Akár egy alkalmazás által elfoglalt tárhely 60 százaléka is felszabadítható lehet az Android alkalmazásarchiváló új funkciójával, mely már a Play Áruházban is kapott egy külön kapcsolót, így automatikusan is működésbe léphet.