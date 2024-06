A minap összesen 110 új nyelvvel bővítette a Google a Fordító alkalmazását. A vállalat közlése szerint a mesterséges intelligencia segítségével bővíti a program nyelvi repertoárját, melyhez az úgynevezett PaLM 2 elnevezésű nagy nyelvi modellt használják. Ez a Google Fordító történetének eddigi legnagyobb bővülése.

Az új nyelvek között elérhetővé vált egyebek mellett az udmurt, a baskír, a burját, a csuvas, a tuva, a krími tatár, a komi, a luhovo-mari, az avar, a jakut és a csecsen is – írja a Meduza. A Google elmondása szerint a hozzáadott nyelveket összesen több mint 614 millió ember beszélni a világon, ami a világ népességének mintegy 8 százalékával egyenlő.

