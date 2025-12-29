Régóta kering az a pletyka, hogy előbb-utóbb hirdetések jelennek meg a ChatGPT-ben, és most úgy tűnik, ez már nem csak elméleti lehetőség. Bár az OpenAI hivatalosan továbbra sem jelentett be ilyen változást, több jel is arra utal, hogy a szolgáltatás, legalábbis az ingyenes verzió reklámokkal egészülhet ki.

A lépés mögött elsősorban gazdasági okok állnak. A mesterséges intelligencia fejlesztése és működtetése rendkívül költséges, hiszen a nagy teljesítményű hardverek, az óriási energiaigény, valamint a szakemberek bére egyaránt komoly terhet jelent. Az OpenAI-nak pedig bevételre van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani és továbbfejlessze a ChatGPT mögött álló technológiát.

A legegyszerűbb megoldás erre a monetizáció, azon belül is a hirdetések bevezetése. Ennek már most is látszanak a nyomai.

Bár korábban az OpenAI eltávolított bizonyos, reklámokra utaló kódrészleteket az androidos alkalmazásból, a The Information értesülései szerint újabb jelek bukkantak fel a rendszerben.

A portál szerint a ChatGPT a jövőben előrébb sorolhatja a szponzorált tartalmakat a válaszaiban. Ez a megoldás sok szempontból hasonlít arra, ahogyan a Google működik: a kereső találati oldalán rendszerint fizetett hirdetések jelennek meg legfelül, és csak ezután következnek az organikus találatok.

Az elmúlt hetekben a The Information egyik olvasója több kezdetleges, reklámszerű megoldásra is felfigyelt a ChatGPT-ben.

A lap megkeresésére az OpenAI egyik munkatársa megerősítette, hogy valóban kísérleteznek a szponzorált tartalmakkal.

Egyelőre nem tudni, pontosan milyen formában jelennek majd meg ezek a hirdetések, és mennyire zavarják meg a felhasználói élményt. Az sem világos, hogy vizuálisan elkülönülnek-e a válaszoktól, vagy csak finoman beépülnek azokba. Az időzítés szintén kérdéses, de akár már 2026 első felében is megjelenhetnek a reklámok a ChatGPT-ben.

Ha így lesz, az alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan a felhasználók a mesterséges intelligenciát információs forrásként használják - írja a hvg.