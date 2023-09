Eddigi, csaknem másfél éves működése alatt mintegy 247 alkalommal kértek mentőautót vagy mentőhelikoptert a Tesla németországi gyárához, amely arányaiban háromszor annyi munkahelyi vészhelyzetre utal, mint amennyi például az Audi ingolstadti gyárában jellemző – idézi a Stern magazin aktuális számában megjelent hatósági információkat a Berliner Zeitung. Mint írják:

a nagyrészt ivóvízvédelmi területen található Tesla telephelyén 23 környezeti baleset is történt: többször is kiszivárogtak már olyan káros anyagok, amelyekből kis mennyiségek is veszélyeztethetik 170 ezer lakos talajvizét, közvetlenül a berlini határon.

Grandiózus presztízsberuházás?

A milliárdos Elon Musk gyárának kérdéses vízellátása miatt már eddig is komoly támadások érték a csaknem hatmilliárd euróra becsült beruházást, amely a legnagyobb építkezésnek számít Kelet-Németországban. A kritikusok azt kifogásolják, hogy az ország nem helyi lakosok kárára csupán a presztízs miatt engedélyezte a beruházást egy vízvédelmi területen.

A régiót ivóvízzel ellátó Strausberg-Erkner vízügyi egyesület (WSE) vezetője, André Bähler szerint márpedig hosszú évek óta jelentős vízhiányban szenved a környék, olyannyira, hogy korábban új kisvállalkozások sem alakulhattak, hogy ne veszélyeztessék az ellátást. Ennek ellenére engedélyezték a Tesla gyárat, ahol jelenleg több mint 10 ezer alkalmazott dolgozik, akik a tervek szerint több mint 250 ezer autót gyártanak évente.

Drámai a vízhelyzet, de tesz rá a politika

Bähler többször is bírálta, hogy a gyár működése következtében nincs elég víz a régióban, és hogy a Berlintől keletre fekvő lakosság ellátása veszélyben van, emiatt már polgármestereket is le akartak váltani 16 tartományi közösség érintettségével – írja a berlini napilap csütörtöki száma, amely szerint előző este sem sikerült a helyiek petíciójának érvényt szerezni a szükséges, kétharmados többség híján, amely hét polgármester visszahívásáról szólt.

Heidemarie Schroeder, a Berlin-Brandenburg vízügyi igazgatóságának munkatársa elmondta: a víz miatti konfliktus a Tesla miatt fajult el, mert a kormányzat féktelen gazdasági növekedésről álmodott. Holott szavai szerint az éghajlatváltozás idején az álmokat nyíltan és átláthatóan össze kell hasonlítani a régió vízellátási problémáival, mivel a vízvédelmi körzetben már alig van ivóvízkészlet.

Felemelte a szavát a Brandenburgi Természetvédelmi Egyesület is, amely szerint aggasztó a vízválság a környéken, az elektromos autókat gyártó Tesla üzemnél pedig egyenesen drámai.

A vízhiány itt, de másutt is, már most is hatalmas negatív hatással van az ökoszisztémánkra. Például a kisebb folyók kiszáradtak, hatalmas az élővilág pusztulása. A vízkérdés nem az embercseréről szól, hanem a modern vízgazdálkodásról

- fogalmaznak.

Egyikükre rázuhant egy fadoboz, másikuk megégett

A Stern magazin hónapokig tartó kutatása nagyszámú súlyos munkahelyi balesetet is feltárt. A lap az Állami Munkavédelmi és Munkaügyi Hivatal feljegyzései alapján állítja, hogy a Tesla gyár területén hosszú időn keresztül szinte naponta történtek balesetek.

Csak 2022 júniusa és novembere között a Tesla legalább 190 balesetet jelentett. Ezek között volt olyan, amikor egy alkalmazott fejére zuhant több méter magasból egy 50 kilogrammos fadoboz, míg egy másik dolgozó megsérült a tűzforró alumínium miatt, amely égési és sósav okozta sérüléseket okozott, ami után végtag amputációra volt szükség.

Az autógyárakban jellemző esetekhez képest a munkabalesetek ilyen gyakorisága nem normális

– állapította meg az IG-Metall szakszervezet körzeti vezetője, Dirk Schulze, aki a Stern-nek aggodalmát fejezte ki annak kapcsán, hogy előbb-utóbb haláleset is előfordulhat, de a Tesla a kockázatokról nem nyilatkozik. A szakszervezet korábbi tájékoztatása szerint ráadásul nem csak ez a probléma, Grünheidében ugyanis a hétvégi munkára, a munkaerő-hiányra és a túlzott leterheltségre is panaszkodnak az alkalmazottak.