Magyarország négy ponton érintett az orosz Gazprombank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül háromra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A tárcavezető az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén képviselői kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok előző héten szankciókat rendelt el az orosz Gazprombank ellen, amelyen keresztül több európai ország is fizet az Oroszországból származó energiahordozókért. Arra is kitért, hogy az érintett országok egybeesnek azokkal, amelyek kormányai Donald Trump megválasztott elnökkel szimpatizálnak, amivel a jelenlegi amerikai adminisztráció tisztában van.

Hogy ez mennyire szövetségesi magatartás, azt szerintem megvitathatjuk, különösképp úgy, hogy az amerikaiak pont azoknak az orosz bankoknak adtak kivételt a szankciók alól, akiknek az Oroszországból származó uránért fizetnek - fogalmazott.

Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy tavaly Oroszország volt az Egyesült Államok első számú uránbeszállítója, az ellátásért pedig orosz bankokon keresztül fizettek. "Pont ezek az orosz bankok nincsenek szankciós intézkedések alatt. Viszont a Gazprombankon keresztül fizetnek a délkelet- és a közép-európai országok. És hogy, hogy nem pont a Gazprombankot teszik szankciók alá, de nem baj, megoldjuk" - mondta a külügyi tárca vezetője.

Megvan a jogi megoldás

Kifejtette, hogy hazánk négy ponton érintett a kérdésben, például a nukleáris fűtőanyagok és a földgáz beszerzésében, azonban előző napi moszkvai egyeztetésein három területre már meg is született a jogi konstrukció. "Egy esetben két versenyző jogi konstrukció van, ebből is a jobbat ki fogjuk választani, s természetesen az ország energiaellátásának biztonságát garantáljuk" - húzta alá, és hozzátette, hogy a többi kárvallott állammal folyamatosan koordinálják a tervezett intézkedéseket.

Szijjártó kiemelte, hogy a jelenlegi földgázvásárlási szerződéseknél hazánk még nem kapott jobb ajánlatot, hiszen a helyzetet a meglévő infrastruktúra határozza meg, ugyanis az energiahordozók szállítása nem lehetséges egyelőre "Tesco szatyorban vagy Nike sporttáskában".

"Akik azt mondják, hogy ne orosz gázt vegyünk, vagy keresni akarnak rajta, mert drágább gázt akarnak eladni nekünk, vagy fogalmuk sincs arról, hogy az energiaszállítások térképe hogy néz ki a világnak ezen a táján" - vélekedett. Mindemellett fontos a diverzifikáció: idén először azeri és török földgáz is érkezett Magyarországra, valamint folyamatosak a tárgyalások a katari cseppfolyósított földgáz 2027 utáni vásárlásáról.

Jó irány az elektromos autóipar

A miniszter az elektromos autók és akkumulátorok iránti kereslet alakulásának kapcsán kifejtette, hogy a nagy technológiai váltásoknál jól leírható egy görbe, amely úgy néz ki, hogy a legelején van egy óriási felfutás, utána jön egy visszaesés, majd az, amit "masszív alkalmazkodásnak" lehetne fordítani, amikor is lassan, de biztosan nő a kereslet. "Ezért volt szerintem (...) helyes, hogy belevágtunk az elején, mert láthatóan most azokat a beruházási döntéseiket vonják vissza vagy késleltetik az elektromos autóiparban tevékenykedő szereplők, amely beruházások még nem indultak el. A magyarországiak mind elindultak" - jelentette ki.