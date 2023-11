Alig néhány nappal azután, hogy az OpenAI igazgatótanácsa kirúgta, Sam Altman visszatért az egyébként általa alapított céghez – számolt be a Politico.

Az X-en szerda reggel közzétett bejegyzésében a mesterséges intelligenciával foglalkozó cég azt írta, hogy

Sam Altman, aki pénteki ellentmondásos leváltása után a Microsoftnál vállalt munkát, azt mondta, hogy alig várja, hogy visszatérjen az OpenAI-hoz, amely a híres ChatGPT nyelvi modell alapú chatbotot hozta létre.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…