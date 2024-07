A szingapúri Vogue egy tizenkettes listát állított össze arról, hogy szerintük melyek a legszemrevalóbb ruhadarabok, melyeket a hivatalosan ma kezdődő XXXIII. nyári olimpiai játékokon viselnek a sportolók.

A listán számos különleges darab szerepel, többek között az amerikai csapat Ralph Lauren kollekciója, a mongol csapat Michel & Amazonka gyűjteménye, valamint a hollandok The New Originals ruhatára is.

Szintén a kiemelt ruhadarabok között emlegetik Jamaica atlétáinak Puma-szettjét is, amely az ország nemzeti színeit áramvonalasítja stílusosan.

A független márkák is betörnek idén az olimpiai játékokra: a Left on Friday a kanadai strandröplabda csapat ruházatát biztosítják idén.

Egy igen szokatlan formabontás az idei játékokon az is, hogy a szmoking formáit ötvözik a sportruházattal. Így tett a Berluti nevű, az LVMH csoporthoz tartozó francia luxusmárka is, amelyben a királyi kékek keverednek a francia zászlóra utaló szinekkel, csiszolt hajtókával. A szettben a sportolók a nyitóünnepségen vonultak fel.

És hogy mennyibe is kerülnek ezek a szettek? Nos, hogy példát említsünk, a Puma kollekciója alsó hangon 30 amerikai dollárnál, azaz 10 ezer forintnál kezdődnek, legalábbis azok közül a ruhadarabok közül, amelyeket a rajongók is megvásárolhatnak.