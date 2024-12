A két vállalat a hétfői közös közleményük szerint abban állapodott meg, hogy folytatják a tárgyalásokat egy stratégiai partnerség kialakításáról, amelynek középpontjában a villamosítás és az intelligencia áll. Ráadásul a két cég nem is nagyon akar hezitálni, a tárgyalásokat 2025 január végéig szeretnék lezárni.

Alárítak továbbá egy egyetértési nyilatkozatot a Mitsubishivel is, ami azt jelzi, hogy harmadik vállalatként ők is részt vesznek az egyesülési tárgyalásokban.

Ez lehet a japán autóipar történetének legnagyobb hazai fúziója, ha pedig véglegessé válik, akkor az eladások alapján a világ harmadik legnagyobb autógyártója jönne létre – írja a Business Insider.

A két vállalat azt reméli, hogy az egyesüléssel jobban felvehetik a versenyt a kínai elektromos autógyártókkal, valamint a Teslával szemben.

A Toyota, a Nissan és a Honda is csökkenő nyereségről számolt be a legutóbbi eredményeit illetően, a kínai eladások folyamatos visszaesése miatt. A japán tőzsde hétfőn nem nyitott ki, a Honda New York-i tőzsdén jegyzett részvényei azonban 13 százalékkal emelkedtek a hír hallatára, a Nissan papírjai pedig közel 24 százalékkal.